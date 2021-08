Taylor Swift revela el tracklist de ‘Red (Taylor’s Version)’, con Phoebe Bridgers, Ed Sheeran…

Taylor Swift ha dado los detalles de ‘Red (Taylor’s Version)’, la versión regrabada de su cuarto álbum de estudio, lanzado originalmente en el año 2012. Portada y fecha de lanzamiento se conocen desde el mes pasado, pero faltaba por revelarse el tracklist, que contendrá hasta 30 pistas y más de una sorpresa. Y no nos referimos únicamente a la «versión de 10 minutos» de ‘All Too Well’, una de las canciones de Taylor históricamente favoritas de los fans, sino a la presencia en el tracklist de varios artistas invitados.

Phoebe Bridgers, uno de los mayores iconos del rock alternativo de la actualidad gracias al reconocimiento obtenido por su disco ‘Punisher’, aparecerá en uno de los bonus tracks, ‘Nothing New’, mientras Ed Sheeran, que ya cantaba con Taylor la balada ‘Everything Has Changed’, volverá a acompañarla no versionando ‘…Baby One More Time’, sino cantando a dueto con ella otro bonus llamado ‘Run’. Chris Stapleton es el último artista invitado en la versión regrabada de ‘Red’: aparece en ‘I Bet You Think About Me’.

Red (Taylor’s Version):

01 State of Grace

02 Red

03 Treacherous

04 I Knew You Were Trouble

05 All Too Well

06 22

07 I Almost Do

08 We Are Never Getting Back Together

09 Stay Stay Stay

10 The Last Time [ft. Gary Lightbody]

11 Holy Ground

12 Sad Beautiful Tragic

13 The Lucky One

14 Everything Has Changed [ft. Ed Sheeran]

15 Starlight

16 Begin Again

17 The Moment I Knew

18 Come Back… Be Here

19 Girl at Home

20 State of Grace (Acoustic Version)

21 Ronan

22 Better Man

23 Nothing New [ft. Phoebe Bridgers]

24 Babe

25 Message in a Bottle

26 I Bet You Think About Me [ft. Chris Stapleton]

27 Forever Winter

28 Run [ft. Ed Sheeran]

29 The Very First Night

30 All Too Well (Ten Minute Version)



