Taylor Swift anuncia su siguiente disco regrabado: así será el nuevo ‘RED’

Demostrando que la regrabación de sus viejos álbumes tras haber perdido los derechos de los mismos va completamente en serio, Taylor Swift ha desvelado cuál va a ser el siguiente de la lista. Tras la nueva versión de ‘Fearless’ que se ha editado este año, el siguiente será ‘Red’.

‘Red’ fue el disco que supuso un gran punto de inflexión de la cantante de country hacia el pop gracias a la pegada de singles como ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, que incluimos entre las 20 mejores canciones de 2012, o ‘I Knew You Were Trouble’.

Si el disco original tenía 16 pistas (22 en la edición deluxe), la nueva edición llegará hasta las 30 con una pista de 10 minutos, y verá la luz el 19 de noviembre. Así lo explica en un largo post de Instagram en el que recuerda la temática de ruptura del disco e indica que los extra serán lógicamente canciones de aquellas sesiones.

