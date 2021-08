Pol Granch desata la polémica al burlarse de su exnovia Natalia Lacunza en un concierto

Las críticas no han tardado en caer sobre el cantante Pol Granch después de que se burlara de Natalia Lacunza, con la que mantuvo una relación sentimental, en uno de sus conciertos. «Supérala idiota», «lo único q me gusta de pol granch es su exnovia» o «friendly reminder de que pol granch es un machista, homófobo y gilip0llas», son algunos comentarios en las redes criticando al cantante.

La polémica empezó el pasado 9 de agosto, durante el concierto que el artista celebró en Pontevedra con motivo de las Fiestas de la Peregrina. Todo parecía normal, dentro de lo que cabe, hasta que empezó a sonar ‘En Llamas’, el tema que Granch comparte con Natalia Lacunza. Granch empezó a ridiculizar a Lacunza imitando sus gestos y su forma de cantar en sus partes de la canción, llegando incluso a cambiar la letra del tema. En vez de cantar «quédate con él si te da lo que yo no te he dado» él cantó: «quédate con ella», referenciando la actual relación de Lacunza con otra mujer.

- Publicidad -

Uno de los asistentes al concierto grabó un vídeo para Tik Tok, que no tardó en hacerse viral, que capta el momento exacto en el que Granch empieza a imitar a su ex para humillarla. En el vídeo se puede apreciar cómo los aplausos y los vítores al cantante se detienen en seco tras empezar con la imitación. La respuesta de Lacunza tampoco tardó en hacerse viral después de escribir un escueto «a veces el sentido del ridículo es importante creo» en su cuenta de Twitter. «Incluso la madurez mental también es importante», «NI A LOS TALONES TE LLEGA», apoyan a la cantante en Twitter.

No es la primera vez que el ganador de Factor X 2018 se ve rodeado por una polémica. El año pasado tuvo que disculparse por algunos tweets que publicó en 2013, antes de saltar a la fama: «Para mantener viva la historia del Caudillo y no olvidar las grandes hazañas que hizo por este gran País. #NoAlAborto #ETANo», «Puto tito, vaya cacho de gay», dicen algunos mensajes. Y el mes pasado fue señalado por la rapera Sara Socas en su cuenta de Twitter: «Eres un misógino de mierda», sentenció la artista después de asegurar que le había faltado el resto varias veces. En este momento, todavía no se ha pronunciado tras la polémica del concierto.



- Publicidad -