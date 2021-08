Magdalena Bay se lamentan de una amistad perdida en la inquietante ‘Chaeri’

Tras varios EPs, mixtapes y singles sueltos publicados desde 2018, finalmente Magdalena Bay presentarán ‘Mercurial World’, su álbum debut, el 8 de octubre. Acaba de salir el segundo single de este trabajo, la muy estimable ‘Secrets (Your Fire)’, sin embargo hoy como Canción Del Día echamos la vista atrás un mes y medio y elegimos la canción que servía como presentación de este prometedor proyecto: la misteriosa y emocionante ‘Chaeri’.

En ella, su vocalista Mica Tenenbaum mira al pasado y se lamenta de su forma de actuar en una relación de amistad que ya parece insalvable. “¿Fui una mala amiga? / Solo fui tan malo contigo / Lo siento / ¿Te sentías sola? / No me di cuenta entonces / que esto realmente era tan malo para ti” canta en los versos antes de llegar a un estribillo que dice arrepentida: “Cherry, por favor / me estás matando”.

- Publicidad -

Sobre una base tecno futurista y un estimulante uso de sintetizadores y bajo, el dúo afincado en California, a lo largo de toda la canción, desarrolla su característico sonido synthpop y lo lleva hacia un terreno excitante y oscuro. Especialmente a partir del puente, donde todo se distorsiona y se vuelve más abstracto culminando en un clímax memorable que convierte a ‘Chaeri’ en una de esas canciones que nada más acabar uno siente la necesidad de escuchar de nuevo inmediatamente.



Lo mejor del mes:

- Publicidad -