Simon Gallup, bajista de The Cure, abandona el grupo por 2ª vez

El propio Simon Gallup fue el que dio a conocer la noticia a través de un comunicado en su página de Facebook el pasado sábado: «¡Con un corazón un poco pesado ya no soy un miembro de The Cure! Buena suerte a todos…». Nada de explicaciones, eso fue todo lo que escribió.

Simon Gallup se unió a la banda en 1979 para sustituir a su antiguo bajista, Michael Dempsey, que abandonó la banda por un «choque de personalidades» con otros miembros. Sin embargo, a pesar de la repentina noticia, no es la primera vez que el bajista deja el grupo.

Su primera salida de The Cure fue en 1982, apenas tres años después de su ingreso. Aunque más que una salida voluntaria como parece que ha ocurrido esta vez, en aquella ocasión fue una expulsión lo que lo sacó, por la supuesta pelea que tuvo en un bar con el vocalista y guitarrista de la banda, Robert Smith.

A pesar de todo, en una entrevista concedida a NME, Smith, líder del grupo, afirmó que aunque su relación con Gallup fue complicada: «El corazón de la banda en vivo siempre ha sido Simon, y siempre ha sido mi mejor amigo». De hecho, fue el propio Smith quien pidió a Gallup que se reincorporase a la banda en 1985. Durante ese periodo de transición formó parte de la banda Fools Dance.

Gallup no ha dado más explicaciones sobre su salida y la banda todavía no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, cuando le preguntaron al bajista por Facebook si su salida se debía a cuestiones de salud, escribió lo siguiente: «Estoy bien… me cansé de la traición». Foto: Facebook.