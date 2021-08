Blossoms, entre el disco y el pop británico clásico en ‘Care For’

Blossoms, muy populares en Reino Unido gracias a los tres discos que han editado hasta el momento, dos de ellos número 1 en este país, están de vuelta. El primer adelanto de su próximo largo llega con las novedades de hoy viernes y responde al nombre de ‘Care For’. Es su mayor incursión en la música disco hasta la fecha y nuestra «Canción del Día» hoy.

‘Care For’ es una canción de amor, de agradecimiento hacia una pareja que siempre está para nosotros y que «nunca abandona», lo que deviene en una «devoción honesta» y total. Musicalmente representa para los propios Blossoms su mayor incursión en los territorios de ABBA y Bee Gees, aunque hay que decir que evita todo factor de pop kitsch, sonando más bien a las muchas canciones orquestadas que nos dejó el pop de las islas antes y durante el Brit Pop.

No en vano The Style Council están entre las influencias oficiales del tema, como recoge About Manchester. También aparecen mencionados Diana Ross y el trabajo de John Lennon y Yoko Ono en el excelente ‘Double Fantasy’.

Como han explicado al NME, ‘Care For’ fue escrita en realidad en 2019, es decir, en verdad es anterior a ‘Foolish Loving Spaces‘, pero el grupo no sabía qué hacer con ella. «Siempre nos encantó pero no sabíamos qué hacer con ella. Así que cuando vino la idea de hacer algo nuevo, sabíamos que necesitábamos sacarla», ha dicho Tom Ogden. También indica que le recuerda a la gloriosa ‘You To Me Are Everything’ de The Real Thing.

Les han ayudado en la grabación los habituales James Skelly de The Coral y Rich Turvey, aunque aquí la noticia es la sección de cuerda, para la que han llamado a Rosie Danvers, quien se encargara de clásicos tan dispares como ‘Murder on the Dancefloor’ y ‘Set Fire to the Rain’ de Adele.