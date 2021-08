Kacey Musgraves vuelve en menos de 3 semanas con un nuevo álbum llamado ‘star-crossed’. Saldrá tan pronto como el 10 de septiembre y viene acompañado de una película de 50 minutos que podrá verse en Paramount+ en Estados Unidos, su mercado principal dada la trayectoria country de su música y el Grammy a Álbum del Año con que se hizo su última entrega hasta la fecha, el excelente ‘Golden Hour’. Foto: Sophia Matinazad.

En esa película habrá cameos de Eugene Levy y Princess Nokia, entre otros, pero puede que el proyecto no sea tan divertido como suena, pues ‘star-crossed’ va a ser un álbum en el que Kacey Musgraves va a desgranar su divorcio de Ruston Kelly, que se comunicaba el año pasado de manera oficial. La cantante ha declarado en Apple Music: «Al principio de este año me dije: «me gustaría tener la oportunidad de transformar mi trauma en algo más, y quiero darme a mí misma la oportunidad aunque sea doloroso». Estoy emocionada de compartir ‘star-crossed’ solo porque la gente me conoce como una autora que escribe sobre lo que le está pasando. Y creo que sería extremadamente incómodo que fingiera que este último capítulo no ha pasado para mí. Me visteis en lo más alto en ‘Golden Hour’ y esto es la otra cara. También con sus partes bonitas».

Es muy evidente que ‘star-crossed’ no es un single de este disco, sino la introducción al mismo -no en vano ya sabemos que es la pista 1- y sin embargo no deja de ser impresionante. La mejor manera de presentarnos este proyecto. Ojalá más intros de este tipo. Tras unos segundos en que Kacey Musgraves parece estar reuniendo fuerza para hablar, su relato es explícito, hablándonos de «dos amantes desgarrados» que se «despiertan del sueño perfecto». «Firmé los papeles hoy, viniste y te llevaste tus cosas».

El tema, tan visual en su letra como ‘Go Your Own Way’ de Fleetwood Mac, renuncia definitivamente a la estructura pop, formándose de un solo verso, un estribillo y una outro, dejando al público con la miel en los labios sobre lo que acontecerá cuando el disco comience de verdad con la canción ‘Good Wife’ (la última pista es ‘Gracias a la vida’, se desconoce si en relación al clásico de Violeta Parra).

De momento, la producción ideada por Ian Fitchuk, Daniel Tashian y Kacey Musgraves es otra delicatessen marca de la casa, en la que además de arpas, varios tipos de guitarras acreditadas en Tidal y pianos, destacan las programaciones aportadas por Ian. De nuevo, desde el country, hacia el cielo… ¿o era al infierno?

01 Star-Crossed

02 Good Wife

03 Cherry Blossom

04 Simple Times

05 If This Was a Movie…

06 Justified

07 Angel

08 Breadwinner

09 Camera Roll

10 Easier Said

11 Hookup Scene

12 Keep Lookin’ Up

13 What Doesn’t Kill Me

14 There Is a Light

15 Gracias a la Vida



