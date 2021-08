RFTW: Mon Laferte, Rina Sawayama, Gorillaz, The Beatles, Vetusta Morla…

Este viernes 27 de agosto se publican los esperados discos de Halsey y CHVRCHES, así como lo nuevo de Diane Warren, Barbara Pravi y Big Red Machine, álbum en el que colabora Taylor Swift. Mientras podemos escuchar parte de ellos, vamos renovando nuestra playlist semanal de novedades «Ready for the Weekend» con algunas de las novedades que hemos ido conociendo estos días: el avance del disco post-divorcio de Kacey Musgraves, el del disco de My Morning Jacket o lo nuevo de Caribou.

También presentan nuevos álbumes Marissa Nadler, Helado Negro y Esperanza Spalding, mientras se comparten mezclas alternativas de ‘Let It Be’ de los Beatles para una reedición del álbum. Gorillaz tienen nuevo EP.

Por su parte, Vetusta Morla presentan banda sonora con la que aspirarán al Goya a Mejor Canción si rellenan los papeles para ello. Es para la banda sonora de ‘La Hija’, del director Manuel Martín Cuenca, protagonizada por Javier Gutiérrez, Patricia López Arnaiz e Irene Virgüez Filippidis.

Completamos de momento con temas de Poppy, mientras entre las curiosidades están la versión de Rina Sawayama para el macroálbum que conmemora el «Black Album» de Metallica y la que Mon Laferte ha hecho de ‘Wish You Were Gay’ de Billie Eilish.