WARM UP anuncia edición especial para octubre con aforo reducido: artistas confirmados

WARM UP anuncia una edición especial del festival que se celebrará en octubre con medidas y protocolos especiales y un aforo reducido a 5.000 personas, pero sin asientos. Warm Up Days se celebrará los días 8, 9, 10 y 11 de octubre en La Fica de Murcia con un cartel que incluye la presencia de Vetusta Morla, Leiva, Mando Diao, La Casa Azul o Viva Suecia.

En concreto, el viernes 8 de octubre, en horario de tarde-npoche actuarán en WARM UP DAYS Leiva, Los Zigarros y Santero y los Muchachos. El sábado 9 de octubre, en horario de mediodía, tarde y noche, será el turno de Carlos Sadness, Kuve, Mando Diao, Varry Brava y Viva Suecia. El domingo 10 de octubre, en horario de mediodía, tarde y noche, están previstos los conciertos de La Casa Azul, La M.O.D.A., Rufus T. Firefly, Sidonie y trashi.

Por último, el lunes 11, en horario de tarde-noche, tendrá lugar la jornada de clausura con Niños Mutantes y Vetusta Morla.

- Publicidad -

Para poder acceder a La Fica, la organización solicitará el pasaporte vacunal que demuestre que se ha completado la pauta de vacunación, o bien una prueba negativa de antígenos realizada en las 24 horas anteriores. Este filtro sanitario se aplicará también al personal del evento y a los músicos, quienes deberán realizar pruebas diarias de antígenos.

El uso de mascarilla será totalmente obligatorio en la zona de conciertos, habiendo otra zona de grandes dimensiones dedicada a la restauración que contará con vistas al escenario principal y mesas que garantizan el distanciamiento reglamentario. Esta será la única zona donde el uso de mascarilla no será obligatorio mientras se esté consumiendo, además de ser la única zona donde el consumo de comida y bebida estarán permitidos.

- Publicidad -

Las entradas para WARM UP DAYS son completamente independientes de los abonos de WARM UP Estrella de Levante 2022 (la experiencia WARM UP al completo volverá los días 6 y 7 de mayo). Podrán adquirirse en warmupfestival.com a partir de mañana martes 31 de agosto a las 11:00 horas a precio promocional de solo 1.000 entradas durante 24 horas o agotar cupo que va desde 35 euros a 45 euros. También habrá opción de abonos de dos días (sábado y domingo).