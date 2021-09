Rosalía, Alaska, Nathy Peluso y el Golosina en el documental de Lola Flores

El primer episodio del documental de Lola Flores, ‘LOLA’, se acaba de estrenar en exclusiva en FesTVal, el festival de TV de Vitoria. El público y en especial los fans de la cantante tendrán que esperar hasta el 28 de octubre, cuando se estrenará en Movistar +.

La docuserie ha sido dirigida por Israel del Santo. A lo largo de sus cuatro capítulos se visualizarán un total de 44 entrevistas a familiares, amigos, periodistas e investigadores que hablarán de la trayectoria de la artista y de su vida personal. Sus hijas, Lolita y Rosario, así como su tía Carmen Flores, tendrán un papel muy importante a lo largo del documental, ya que contarán secretos y anécdotas y desvelarán documentos familiares desconocidos hasta la fecha.

«No tenía miedo por el documental de mi madre porque no tengo nada que esconder de mi familia», afirma Rosario. «Se han contado muchas mentiras», dice Lolita refiriéndose a su madre, quien espera mostrar la verdad en este documental a través de diferentes opiniones de la historia. El trailer también ha mostrado algunas de sus secuencias: «Ella decía: «yo soy extraterrestre», y realmente es que era extraterrestre porque no era como los demás», señala su hija Rosario. «Si me queréis, irse», repite Lolita las palabras de su madre.

Además, a lo largo de la docuserie, también podremos escuchar a un gran conjunto de artistas hablar sobre ‘La Faraona’, tanto conocidos de la cantante como artistas actuales de nivel nacional e internacional. Alaska («hacer un documental sobre Lola Flores tiene sentido siempre»), el Golosina, Javier Gurruchaga y Tomasito («todo lo que hablaba era arte») están entre los conocidos. Y entre los que han crecido y desarrollado su carrera con su influencia, Rosalía («sigue todo el mundo enamorado de ella»), Nathy Peluso, C. Tangana, Mala Rodríguez («una tía que le da igual todo, que hace lo que le da la gana»), María Peláe o Miguel Poveda. Foto: Instagram.