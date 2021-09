Jamie Spears, padre de Britney Spears, presentará este miércoles una petición formal en un juzgado de Los Ángeles para solicitar el fin de la tutela de su hija, a través de la cual ha ejercido control sobre la vida y las finanzas de Britney desde hace 13 años. En la actualidad, Jamie ejerce de guardián de sus finanzas y la abogada Jodi Montgomery de la «persona». La noticia supone un avance respecto a la decisión de Jamie, comunicada el pasado 12 de agosto, de renunciar a su papel como tutor de los asuntos económicos de Britney para trasladárselo a manos de otra persona. Pedía 2 millones de dólares.

Según los documentos legales filtrados a la prensa y citados por NBC, el padre de Britney considera que la artista «tiene derecho a que este Tribunal considere ahora seriamente si esta tutela ya no es necesaria», ya que «sus circunstancias han cambiado hasta tal punto que es posible que ya no existan motivos para el establecimiento de una tutela». El documento indica que no es necesario llevar a cabo una evaluación psicológica para poner fin a la curatela.

«La Sra. Spears ha manifestado a este tribunal que quiere recuperar el control de su vida sin las barreras de seguridad de una tutela», indica la petición. «Quiere ser capaz de tomar decisiones sobre su propia atención médica y poder decidir cuándo, dónde y con qué frecuencia recibe terapia. Quiere controlar el dinero que ha ganado con su carrera y gastarlo sin supervisión ni vigilancia. Quiere poder casarse y tener un hijo, si así lo elige. En resumen, quiere vivir su vida como elija sin las limitaciones de un curador o de un procedimiento judicial».

La abogada de Jamie, Vivian Lee Thoreen, señala que «como el señor Spears ha dicho una y otra vez, lo único que quiere es lo mejor para su hija, (y) si la señorita Spears quiere poner fin a la tutela y cree que puede manejar su propia vida, el señor Spears cree que debería tener esa oportunidad».

El abogado de Britney, Matthew Rosengart, ha calificado de «victoria masiva» para Britney la decisión de Jamie pero ha insistido en que esta no implica que el padre de la cantante no vaya a seguir siendo investigado por abusos y mala gestión financiera. «Si el señor Spears cree que puede esquivar la justicia y la rendición de cuentas, incluida una declaración jurada y la respuesta de preguntas bajo juramento, está equivocado», ha anunciado. La próxima audiencia judicial sobre el caso, donde se valorará la petición de Jamie, tiene lugar el próximo 29 de septiembre.