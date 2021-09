Richard Ashcroft anuncia un álbum de reediciones de sus clásicos

Richard Ashcroft ha compartido hoy los detalles de su próximo trabajo discográfico. Se titulará ‘Acoustic Hymns’, su primer volumen saldrá el 29 de octubre e incluirá 12 versiones acústicas de algunos de los temas clásicos del cantante.

El disco se lanzará a través de RPA/BMG y puede reservarse ya pinchando aquí. Pero no solo incluirá canciones de la carrera en solitario de Ashcroft, sino que también contará con algunas de su tiempo como líder de la banda The Verve.

Entre las 12 pistas del disco se encuentra una versión totalmente nueva de ‘This Thing Called Life’, canción original de su álbum ‘United Nations Of Sound‘, y una colaboración con Liam Gallagher en ‘C’mon People (We’re Making It Now)’, original del álbum debut de Ashcroft, ‘Alone With Everybody’.

Este es el tracklist completo del volumen 1:

Bittersweet Symphony A Song For The Lovers Sonnet C’mon People (We’re Making It Now) Weeping Willow Lucky Man This Thing Called Life Space & Time Velvet Morning Break The Night With Colour One Day The Drugs Don’t Work

Ashcroft también ha anunciado una serie de shows especiales a lo largo de los próximos meses después de retirarse, entre otros, del Festival Tunes In The Dunes tras infectarse de coronavirus. Ahora tiene programadas dos actuaciones los días 16 y 17 de octubre en el London Palladium, cuyas entradas están agotadas, y otra en el estadio M&S Bank Arena de Liverpool el día 29. Las entradas para el Royal Albert Hall (Londres) el 1 de noviembre también están agotadas.