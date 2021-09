Lorde saca EP en maorí, versiona a Britney y explica por qué no actuará en los VMA

Lorde ha lanzado un EP con versiones de canciones de ‘Solar Power‘ cantadas en maorí, la lengua aborigen de Nueva Zelanda. Las canciones escogidas son ‘The Path’, ‘Solar Power’, ‘Stoned at the Nail Salon’, ‘Fallen Fruit’ y ‘Oceanic Feeling’. Es un lanzamiento solidario cuyos beneficios serán destinados a dos organizaciones benéficas de Nueva Zelanda.

En un comunicado, Lorde ha explicado que ella no es maorí, pero que los neozelandeses «crecen con elementos de esta visión del mundo» y que, como representante global de Nueva Zelanda que el público la considera, era «importante para mí poder decir que esto es lo que nos hace ser quienes somos». En especial destaca la «elegancia» de este idioma.

No es la única noticia sobre Lorde relacionada con versiones que ha surgido esta semana. La cantante es portada del nuevo número de Vogue USA y, junto a la entrevista, se ha publicado una actuación en directo de Lorde grabada en un bosque y dirigida por Alfred Marroquin. Lorde canta ‘Fallen Fruit’ pero da la sorpresa cuando decide versionar ‘Break the Ice’ de Britney Spears en una clave similar a ‘Melodrama‘. Lanzado como single a principios de 2008, ‘Break the Ice’ no fue el mayor éxito de ‘Blackout‘ (2007) pero sí es un «fan favorite».

En otro orden de cosas, Lorde ya no actuará en los MTV Video Music Awards que se celebran el próximo 13 de septiembre. Se desconocía el motivo, que la autora de ‘Royals’ ha explicado por fin: ha dicho que planeaba una «performance de baile íntima» pero que no tuvo en cuenta los protocolos anti-covid y que, por tanto, la actuación ya no iba a ser «lo que había soñado», así que ha preferido retirarse de la ceremonia porque «no puedo hacer algo que sea menos que increíble para vosotros».





