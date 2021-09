Carl Bean, predicador gay que popularizó el himno ‘I Was Born this Way’, fallece a los 77 años

Carl Bean, el predicador, pastor y activista pionero gay que grabó varios singles en el sello Motown y fundó la iglesia protestante liberal Unity Fellowship Church Movement dirigida a la comunidad afroamericana LGBTQ+, ha fallecido a los 77 años después de una «larga enfermedad», ha confirmado The Guardian citando un comunicado de la mencionada iglesia.

Abiertamente gay en una época mucho menos aceptante que la actual, Bean publicó su versión del himno disco gay ‘I Was Born this Way’ a finales de los 70, en cuya letra declaraba «soy feliz, nada me preocupa, soy gay, he nacido así» o «soy gay, no es mi culpa, es un hecho, he nacido así». El tema alcanzó el número 15 en la lista de Dance Club Songs de Billboard, donde permaneció hasta 8 semanas y, de manera notable, terminaría inspirando ‘Born this Way‘ de Lady Gaga, tanto el single como el álbum publicados en 2011.

- Publicidad -

«‘Born this Way’, mi canción y mi álbum, estaban inspirados en Carl Bean, un activista religioso negro y gay que predicó, cantó y escribió canciones sobre «haber nacido así»», explicó Lady Gaga hace unos meses en un evento por el décimo aniversario de su segundo álbum de estudio. «Su trabajo más temprano data de 1975, 11 años antes de que yo naciera». Stefani Germanotta comentó la inspiración ya en 2011 durante varias entrevistas promocionales de ‘Born this Way’.

Escrita en realidad por Chris Spierer y Bunny Jones, ‘I Was Born this Way’ fue popularizada primero por el cantante Valentino, que la llevó al número 1 de las listas disco de Reino Undo, y su influencia es previa a la llegada de Lady Gaga, pues artistas como Pet Shop Boys o Stuart Price la han versionado, remezclado o sampleado. Bean, que desde el inicio de los 80 era también activista por las personas pacientes de sida, publicó sus memorias, ‘I Was Born This Way’, en 2010.



- Publicidad -