Nicki Minaj, una rapera, se niega a vacunarse porque «tiene que investigar»

Nicki Minaj se ha metido en un jardín más complicado que su repertorio de «featurings». La rapera no ha acudido ni a los premios MTV VMA ni a la MET Gala y ha insinuado que la razón de su ausencia de ambas ceremonias es que ha contraído coronavirus. Además ha aprovechado para confirmar que aún no se ha vacunado. ¿Es la autora de ‘Queen’ anti-vacunas? Sigan leyendo.

En Twitter, dónde si no, Nicki, a la que no se conocen estudios en microbiología ni en ningún otro campo de la ciencia, ha declarado que no se vacunará «hasta que haya investigado lo suficiente» sobre los efectos de dicha vacuna porque Drake le ha contado que él contrajo la covid aun habiéndose vacunado, y todo el mundo sabe que Drake es un experto en la materia. Drake, científico. La carrera de Nicki como rapera pasará entonces a un segundo plano mientras la artista se encierra en un laboratorio a comprobar ella misma, con sus propias manos, si la Pzifer es mejor que la Moderna, mientras consulta a Drake alguna que otra anécdota sobre su salud con la que contrastar sus propios análisis.

Nicki ha sido lo suficientemente generosa como para compartir con sus seguidores algunos de los resultados de sus investigaciones. Por un lado niega categóricamente que la vacuna prevenga contraer síntomas graves de covid porque ella ha tenido «exactamente los mismos síntomas que gente que está vacunada»… a pesar del hecho demostrado de que las vacunas de Pzifer y Moderna tienen una efectividad preventiva de aproximadamente un 95%. Por el otro ha contado que el amigo de su primo (en serio) se ha vuelto «impotente» después de vacunarse a pesar de que este síntoma no está asociado en absoluto al coronavirus. También asegura que a esta persona se le han inflamado los testículos después de vacunarse y que, debido a ese incidente, ha tenido que cancelar su boda. Ah, y ha abierto una encuesta en Twitter sobre qué vacuna es mejor.

A pesar de todo, Nicki anima a sus seguidores a vacunarse si así lo desean, indica que de hecho «la norma» es vacunarse y no contraer covid y reconoce que se terminará vacunando tarde o temprano porque «tengo que salir de gira». Aun así no se quiere vacunar de momento y lamenta no haber podido cuidar de su bebé en una semana.

No se sabe muy bien qué información nueva sobre las vacunas puede aportar Nicki Minaj en septiembre de 2021 cuando estas llevan aprobadas casi un año por las instituciones, pero habrá que esperar a que concluya su investigación. Con su mano derecha, Drake, pegado al microscopio.