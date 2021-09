Lorena Álvarez se sube a «la nube» en su nuevo vídeo animado… y saca disco en otoño

Lorena Álvarez ha estrenado el videoclip de ‘La nube’, desde el principio una de las canciones destacadas de su disco ‘Colección de canciones sencillas‘, publicado hace ya más de dos años. Con el vídeo de ‘La nube’ Lorena Álvarez cierra la etapa de «Canciones» y anuncia que su nuevo disco verá luz en otoño. De momento, la cantautora asturiana seguirá presentando ‘Colección de canciones sencillas’ el 7 de octubre en el NUSA Festival de Valencia junto a Tulsa, y el 23 de octubre en el Múseo do Pobo de Santiago de Compostela, en el marco del Festival Soa Bonaval.

Hoy la Canción Del Día, ‘La nube’ es el tema de empezó a dar forma a ‘Colección de canciones sencillas’ y está inspirado en la abuela de la artista. «Cuando era muy mayor y murió mi abuelo se vino a vivir con mi familia», contó Lorena a JENESAISPOP en agosto de 2019. «Ella no dibujaba ni nada, pero un día le dije que me regalara un dibujo y me dijo: «yo no sé dibujar». Un día de sorpresa con mi madre me regaló un dibujo en el que salía yo. Mi abuela murió, y es un dibujo que siempre llevo conmigo. En esos trazos veo a mi abuela, más que en cualquier foto».

- Publicidad -

La artista continúa: «Cuando estaba con este disco, como no tenía dinero para grabarlo, tenía muchísimas dudas, y un día me quedé mirando este dibujo y fue una revelación: no necesito dinero sino tocar mis canciones, que es lo que yo sé hacer. Para qué contar con un productor si yo sé producir. Para qué músicos para tocar, si yo sé tocar. La letra me vino como un rayo y decidí grabar el disco en casa y como pudiera. Ha sido una decisión importante porque es algo que siempre lo he puesto en valor, lo sabía de sobra y ese dibujo me lo recordó».

En ‘La nube’ Lorena expone esta misma historia desde un punto de vista cotidiano pero poético. «Y con este sencillo dibujo que lleva colgado en mi pared tanto tiempo me hizo abrir los ojos y entender lo que yo no entendía», canta antes de preguntarse «¿cómo pudo ella verme así, cuando ni ni yo lo veía? ¿y por qué llega hasta mi, en el día de hoy, tanta sabiduría?»

- Publicidad -

Al final de ‘La nube’ Lorena se cuestiona «¿cómo puede el amor de una persona viajar por el tiempo y el espacio y atravesarte el corazón de esta manera?», y eso es lo que hace la artista en el vídeo de ‘La nube’, viajar poe el tiempo y el espacio subida en su pequeña nube, pasando por bosques y desiertos hasta volver a casa y convertir en luz lo que antes era sombra.