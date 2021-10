Toda la discografía de Joe Crepúsculo, comentada con Joe Crepúsculo

Joe Crepúsculo es el primer invitado que acude a «REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP» para comentar toda su discografía. Además el artista tiene la generosidad de compartir con nosotros 2 canciones inéditas que no cupieron en ‘Supercrepus II’: ‘Radio Grima’ y ‘Sangre y fuego’, la primera la pinchamos en los primeros minutos de un podcast que estamos muy tentados de rebautizar como «Podcast Grima», y la segunda la puedes oír en los últimos minutos del episodio, pese a que en verdad estaba destinada a abrir el mencionado ‘Supercrepus II’. Foto: Silvia Coca.

- Publicidad -

Una vez hechas las presentaciones, repasamos cronológicamente la carrera de Joël Iriarte, matizando que nos vamos a detener especialmente en joyas perdidas de su carrera, pues como sabéis, sus «grandes éxitos» ya están recopilados en un álbum llamado ’10’, disponible en las plataformas de streaming.

“Cuando empecé, no sabía lo que era el indie”

Comenzamos el recorrido por su discografía de estudio por supuesto por ‘Escuela de zebras’ y ‘Supercrepus’, los dos álbumes que publicaba en 2008, el segundo de los cuales terminó siendo el «Disco del Año» para la revista Rockdelux. Joel nos cuenta cómo lo vivió. «Jamás imaginé que la música que hacía pudiera considerarse bien. Flipé con lo de Rockdelux. No sé si fue una decisión política», elucubra hablando del underground y ‘Alegranza’ de El Guincho, que había salido el año anterior, pero no a tiempo de ser «Disco del Año».

- Publicidad -

Recordamos singles y temas preferidos de obras como ‘Chill Out’ y ‘Nuevo ritmo’, a destacar el carácter pionero de este último por su acercamiento a ritmos como el country o la cumbia vishera, esta última la revisión de ‘Escuela de zebras’ y no de ‘El día de las medusas’ (pese al lapsus). Después es el turno de ‘El caldero’, un disco que gusta especialmente a Crepus, y de ahí llegamos al que fue su punto de inflexión, ‘Baile de magos’ en 2013. «‘Mi fábrica de baile’ es la canción que me ha permitido hacer tantos conciertos (…) pero yo no sabía que era el single del disco. Cuando haces un disco no eres capaz de ver la potencialidad de las canciones. Te absorbe y estás pensando en tu disco, en la mezcla… No ves con una perspectiva sensata las canciones».

Después de ‘Supercrepus’, me veía en limousine. Qué chalao estaba

Joe Crepúsculo explica el doble sentido del álbum ‘Nuevos misterios’, en algún punto medio entre Madrid y Grecia, y cerramos hablando de ‘Disco Duro’, el álbum que apareció en ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI‘, y del reciente ‘Supercrepus II’. Sobre este último confiesa: «Sabía que ‘Supercrepus II’ no iba a gustar a la mitad de la gente que viene a los conciertos. Pero estaba llegando a una saturación del techno. Me daba igual que no gustara a nadie».

Por el camino hay momentos para hablar de filosofía («Si no hubiera hecho filosofía, no haría estas canciones»), artistas cercanos, la colaboración con una Ainhoa Arteta que al principio no estaba muy contenta con el tema que iba a cantar, o los planes inmediatos de futuro. Crepus nos avanza a qué sonará su nuevo trabajo y qué proyecto paralelo va a retomar. Os recordamos que fue Joe Crepúsculo fue quien bautizó JENESAISPOP como «La Jeni» un poco involuntariamente, y que de ahí viene la historia de nuestras camisetas promocionales, que podéis seguir comprando en nuestra tienda.