Recycled J / Sad Summer

Con su millón de oyentes mensuales en Spoti, algo por encima de Vetusta Morla, Zahara y Love of Lesbian, Recycled J es uno de los cantantes de pop más exitosos del país. Así sin apellidos demodé tipo «trap». Haya sido gracias a discos como ‘City Pop‘ o a sus exitosos splits junto a Natos & Waor (la serie ‘Hijos de la ruina’), el proyecto de Jorge Escorial ha ido asentándose en la imaginería popular, ofreciendo ahora este breve EP que ha lanzado coincidiendo con el final del verano. Cinco canciones inmediatas y agridulces que captan «la historia de un amor de verano a través de diferentes vivencias, momentos y situaciones».

El acercamiento al pop no conoce ningún tipo de frontera en un disco que no teme incluir una composición de R&B llamada ‘Sabe a chicle’ y dice «cuando tú me besas, mami, sabe a chicle / tú sabes que a mí me encanta y lo repites». ‘TRISTE’ es un festín de referencias a la cultura popular, a saber, «en Texas soy el Ranger», «yo estoy jaque mate, tú Leticia Sabeter», «yo era de los Misfits y tú eras de Limp Bizkit», «ring, ring, quieren mi culo como el de Britney / Y yo aquí llorando negro sin ser de Green Day» y mi favorita: «te como como Krispies». Si crees que todo es demasiado teenager, hasta Justin Bieber se cuela en el texto de «CHICLE», aunque es a ‘BANKSY’, el misterioso artista de culto, a quien se dedica el bailable último tema, que cuenta con un buen contrapunto en francés con la voz de Poupie.

En ese sentido, y a pesar de ese color amable que inunda estas grabaciones, las producciones de Selecta y Kiddo Manteca buscan el underground de la electrónica de los 90. Seguro que ’40 NOCHES’ está siendo el gran éxito de esta era por su melodía, por su conexión indirecta con hits como ‘Pa’ llamar tu atención’ y ‘Con altura‘ (esas rimas tan españolas, de «Ave María» con «frutería» y «vera mía») , pero es su aproximación al UK Garage y al dubstep a lo Burial lo que termina de elevarla. Hasta la Björk de los 90 podría haber firmado algunos de sus trucos. Y lo mismo sucede con ‘A TU LAO’, un tema que recurre al drum&bass como algunos tracks del hasta ahora último disco de The Weeknd, ‘After Hours’. Incluso a Abel (y a Puchito) recuerda esa letra torturada: «No me sirve haber llena’o ni dedicarte el sold out / Si por más que te escribí un disco, no lo has escucha’o».

Recycled J no solo ha hecho las letras sino que ha realizado la fotografía de la portada de este ‘SAD SUMMER’ que no es tan triste después de todo; y también ha codirigido unos vídeos de los que se ha encargado Joaquín Luna, con el protagonismo de dos bailarines, Safu e Iván Villa. En el vídeo de ‘A tu lao’ simplemente le vemos a él entonar la composición subido en la parte trasera de una camioneta mientras se fuma en cigarro. “Pensé en llamar a la radio, y pedir nuestra canción de amor / pero al final la hice yo”, asegura. Es una canción que, sí, te va a recordar a otras cosas, pero que cuenta con cierto carisma propio.

