Mitski no logra ser feliz ni cumpliendo sus sueños en ‘Working for the Knife’

En celebración de una nueva gira mundial, Mitski, autora de ‘Be the Cowboy‘, estrena un nuevo tema llamado ‘Working for the Knife’ que dura 2 minutos y medio pero que en su versión videoclip, tan teatral, filmado en Nueva York, se extiende más allá de los 5. Dice en la nota de prensa, que el tema es sobre «pasar de ser una niña con un sueño a una adulta con trabajo, y sentir que algo ha quedado por el camino». El camino es bastante turbio atendiendo a las distorsiones que pueden escucharse en la producción.

En ella, la voz de Mitski se funde en una dramática atmósfera construida a base de un sintetizador, una guitarra eléctrica y unas sutiles notas de piano. La cantante se entrega, con su habitual registro vocal, tan cálido como desesperado, a una realidad desagradable: incluso habiendo alcanzado el éxito, habiendo logrado sus sueños, nunca es suficiente para estar completamente satisfecha. Ese “cuchillo” al que la canción alude no es más que una metáfora para referirse a estar atrapada en un sistema que nos obliga siempre a mostrar una cara de nosotros que a menudo no tiene que ver con la verdadera para gustar a otros, lo cual crea unas expectativas irreales de nosotros mismos que nunca seremos capaces de cumplir. Mitski comienza hablando de una crisis creativa y la frustración que esta trae consigo con “Lloro al principio de cada película / supongo que porque desearía estar haciendo cosas también / pero trabajo para el cuchillo” y termina rindiéndose y aceptando que, por mucho que lo intente “muere por el cuchillo”.

Tras ‘Be the Cowboy’, Mitski se quitó las redes sociales y anunció que dejaría de hacer conciertos por un tiempo. Sin embargo, sus streamings y su popularidad han ido en aumento gracias a Tik Tok y Twitter que la han convertido en una suerte de icono indie para la generación Z. En ‘Working for the Knife’, la artista interpreta este éxito más bien como una derrota que como una victoria, como si no se lo mereciera, como si fuese una impostora. Pero nada más lejos de la realidad: su melodía pegadiza, su letra desesperanzada y su asombroso talento para describir los sentimientos más feos de la manera más directa, brusca y poética imaginable es todo lo que sus fans han estado esperando y, como siempre, un bienvenido soplo de aire fresco en el panorama indie internacional.



Estas son las fechas de la gira:

Thu. Feb. 17, 2022 – Asheville, NC @ The Orange Peel

Fri. Feb. 18, 2022 – Raleigh, NC @ The Ritz

Sat. Feb. 19, 2022 – Atlanta, GA @ The Eastern

Mon. Feb. 21, 2022 – Birmingham, AL @ Iron City

Tue. Feb. 22, 2022 – New Orleans, LA @ Civic Theatre

Thu. Feb. 24, 2022 – Houston, TX @ The Lawn at White Oak Music Hall

Fri. Feb. 25, 2022 – Dallas, TX @ The Factory in Deep Ellum

Sat. Feb. 26, 2022 – Austin, TX @ ACL Live at Moody Theater

Mon. Feb. 28, 2022 – Phoenix, AZ @ The Van Buren

Thu. Mar. 3, 2022 – Los Angeles, CA @ Shrine Exposition Hall

Fri. Mar. 4, 2022 – Oakland, CA @ Fox Theater

Mon. Mar. 7, 2022 – Portland, OR @ Arlene Schnitzer Concert Hall

Wed. Mar. 9, 2022 – Seattle, WA @ Moore Theatre

Sat. Mar. 12, 2022 – Denver, CO @ Ogden Theatre

Mon. Mar. 14, 2022 – St. Paul, MN @ Palace Theatre

Tue. Mar. 15, 2022 – Milwaukee, WI @ The Riverside Theater

Thu. Mar. 17, 2022 – Detroit, MI @ Royal Oak Music Theatre

Fri. Mar. 18, 2022 – Toronto, ON @ Massey Hall

Sat. Mar. 19, 2022 – Montreal, QC @ St-Jean-Baptiste Church

Mon. Mar. 21, 2022 – Boston, MA @ TBD

Thu. Mar. 24, 2022 – New York, NY @ Radio City Music Hall

Fri. Mar. 25, 2022 – Philadelphia, PA @ Franklin Music Hall

Sat. Mar. 26, 2022 – Washington, DC @ The Anthem

Tue. Mar. 29, 2022 – Pittsburgh, PA @ Stage AE

Wed. Mar. 30, 2022 – Louisville, KY @ Old Forester’s Paristown Hall

Thu. Mar. 31, 2022 – Nashville, TN @ Ryman Auditorium

Thu. April 21, 2022 – Bristol, UK @ Marble Factory

Fri. April 22, 2022 – Leeds, UK @ University Stylus

Sat. April 23, 2022 – Glasgow, UK @ Queen Margaret Union

Mon. April 25, 2022 – Dublin, IE @ Vicar Street

Tue. April 26, 2022 – Manchester, UK @ O2 Ritz

Thu. April 28, 2022 – London, UK @ The Roundhouse

Sat. April 30, 2022 – Brussels, BE @ Botanique

Mon. May 2, 2022 – Tourcoing, FR @ Le Grand Mix

Tue. May 3, 2022 – Paris, FR @ Le Cabaret Sauvage

Wed. May 4, 2022 – Amsterdam, NL @ Paradiso

Fri. May 6, 2022 – Zurich, CH @ Les Docks

Sat. May 7, 2022 – Lausanne, CH @ Les Docks

Mon. May 9, 2022 – Berlin, DE @ Metropol

Tue. May 10, 2022 – Copenhagen, DK @ Vega

Wed. May 11, 2022 – Stockholm, SE @ Nalen

Thu. May 12, 2022 – Oslo, NO @ Rockefeller Music Hall

Sat. May 14, 2022 – Hamburg, DE @ Fabrik

Sun. May 15, 2022 – Cologne, DE @ Stollwerck

Tue. May 17, 2022 – Vienna, AU @ WUK

Wed. May 18, 2022 – Prague, CZ @ Rock Cafe

Thu. May 19, 2022 – Munich, DE @ Strom

