Band of Horses vuelven con un «crush»… ¿o es una «muleta»?

Band of Horses anuncian que su sexto álbum de estudio, ‘Things Are Great’, se lanzará el 21 de enero de 2022 vía BMG. Según la nota de prensa será «un regreso al sonido de sus primeros trabajos». Su último disco, ‘Why Are You OK‘, data de 2016.

De momento podemos escuchar el avance ‘Crutch’, que representa una de sus composiciones más luminosas y es nuestra «Canción del Día» hoy. Un tema con unos coros surferos bastante 60’s sobre una base de indie-rock noventero que va a decir mucho a seguidores de bandas como Yo La Tengo y Smashing Pumpkins. Es una de sus canciones más pop y además tiene un divertido juego de palabras entre la palabra «crush» y la palabra «crutch». De «tener un crush» con alguien, es decir, caer enamorado, a tener «una muleta», o más bien «un apoyo» en una persona.

Lo explica Ben Bridwell mismamente: «Obviamente, «Crutch» hace referencia a algunas de las cosas de las que dependía. Supongo que me salió «I’ve got a crush on you» y pensé que es gracioso cómo las relaciones son también muletas («crutch»). Siento que todo el mundo ha pasado por etapas en las que nada va bien pero tienes que aguantar y seguir adelante. Creo que ese sentimiento es el que te golpea en esta canción, aunque no conozcas los detalles».

Según la nota de prensa, Bridwell ha asumido «más peso que nunca en la producción, produciendo o co-produciendo todas las canciones del nuevo álbum. Trajo a anteriores colaboradores como Jason Lytle de Grandaddy, Dave Friedmann o Dave Sardy, pero no solo antiguos colaboradores ayudaron a Bridwell a lograr el sonido que imaginó. Por primera vez, trabajó con el ingeniero Wolfgang «Wolfie» Zimmerman. Ambos tuvieron una conexión inmediata, que se palpa a lo largo del disco (…) Aquí encontramos a un Bridwell más autobiográfico que nunca, registrando las nebulosas frustraciones y las silenciosas indignidades que producen los cambios en las relaciones, y lo que una persona hace para que vuelvan a su cauce. Y lo que haces cuando no puedes conseguirlo».

Este será el tracklist del álbum:

01 Warning Signs

02 Crutch

03 Tragedy of the Commons

04 In the Hard Times

05 In Need of Repair

06 Aftermath

07 Lights

08 Ice Night We’re Having

09 You Are Nice to Me

10 Coalinga