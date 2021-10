Los «recuerdos de acceso aleatorio» de Natalia Lacunza

Natalia Lacunza lanza hoy nuevo single. ‘Cuestión de suerte’ es una de las novedades que puedes escuchar en la playlist actualizada y hoy es la Canción Del Día.

Hacía tiempo que Natalia Lacunza no sacaba single en solitario. En los últimos tiempos ha aparecido en temas tan apañados como ‘No estás’ con María Blaya, ‘Fuera de tiempo’ con Innercut y Ghouljaboy y ‘Quiero dormir contigo’ de trashi, pero su último single propio había sido ‘Nuestro nombre‘. Publicada a finales de 2020, ‘Nuestro nombre’ era una pequeña joya de pop ochentero que se subía al carro de ‘Blinding Lights’ pero lo hacía totalmente a su manera, mediante una producción synth-pop lo-fi-pero-no que sentaba como un guante a la voz de Natalia, y a su precioso estribillo.

‘Cuestión de suerte’ no se aleja demasiado de aquella década y, esta vez, las referencias vuelven a estar conectadas unas con otras. Intencionado o no, es difícil no escuchar ‘Cuestión de suerte’ sin que venga a la mente ‘Instant Crush‘ de Daft Punk y Julian Casablancas y, como todo el mundo sabe, Daft Punk han trabajado con The Weeknd (también recuerda un poco a ‘Last Christmas’). Como sucedía con ‘Nuestro nombre’, ‘Cuestión de suerte’ parte de unas influencias muy claras para ofrecer algo personalizado.

En ‘Cuestión de suerte’, Lacunza reflexiona sobre una relación para imaginar una realidad paralela en la que esta ha funcionado. «Me gustaría hacer todo otra vez, volver a encontrarte en alguna parte» son algunas de las divagaciones que nos deja la letra de esta canción también llena de nostalgia en la parte musical, en especial el sonido de los sintetizadores.

El videoclip de ‘Cuestión de suerte’ parte de la frase «a veces siento que me moriré» para situar a Lacunza en el interior de un avión que se estrella, y del que ella cae en picado pero viva, cual Juliane Kopcke. Durante el accidente, Lacunza recuerda su niñez y adolescencia hasta llegar al día en que marcha de casa de sus padres para coger un avión a Amsterdam.