‘All My Life’ no debería ser una joya perdida de Michael Kiwanuka

Michael Kiwanuka ganó el Mercury Prize en 2020 por el sobresaliente ‘KIWANUKA‘. El británico empezó el año con la gira de presentación del disco, que hubo de acortarse antes de tiempo por las razones que todos conocemos. Hasta la fecha, Kiwanuka no ha podido presentar ‘KIWANUKA’ en directo como Dios manda, pero ya tiene enfilada una gira mundial que arrancará en Reino Unido en mayo de 2022 y le traerá a España en septiembre: las fechas confirmadas son un total de 5.

El 16 de septiembre, Kiwanuka actuará en la Sala Razzmatazz de Barcelona, que acaba de abrir sus puertas; el 17 en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, el 19 y 20 de septiembre en La Riviera de Madrid y el 22 de septiembre en el Auditorio del Mar de Vigo.

Mientras Kiwanuka continúa trabajando en su nuevo álbum, según nota de prensa oficial de Universal/Polydor, el artista ha estrenado estos días dos canciones nuevas, las primeras tras ganar el preciado premio. Son ‘Beautiful Life’ y ‘All My Life’.

La primera aparecerá en los créditos de ‘Convergence’, el nuevo documental de Netflix sobre la covid, dirigido por el ganador de un Oscar Orlando von Einsiedel. “En esta canción he querido centrarme en el sentimiento de la verdadera fuerza del ser humano cuando busca la belleza, incluso en situaciones de dificultad», explica Kiwanuka. «Por supuesto en algunas ocasiones se hace mucho más complicado. Pero he querido reflexionar sobre eso y cuestionarme cómo sería la vida si así fuera. Al fin de cuentas, sea cual sea el sentimiento que produzca la canción en la gente, me parecerá bien. Lo que he intentado transmitir con la música es una sensación de desafío. La fuerza a través de la adversidad”.

Ninguna de las dos nuevas composiciones se aleja demasiado del sonido de ‘KIWANUKA’. Aún producidas por St Francis Hotel la suciedad de Inflo sigue muy presente en la producción. El soul-rock de ‘Beautiful Life’ recurre al dramatismo de cuerdas y coros celestiales, y ‘All My Life’ se diferencia por presentar un sonido más alegre y bucólico y una base de batería un tanto Beach House, sin renunciar ni a los coros angelicales ni a las guitarras, resultando otra canción enormemente emotiva del autor de ‘Cold Little Heart’.

‘All My Life’ especialmente merece ser más que una joya perdida en el repertorio de Michael Kiwanuka. Y lo de «joya perdida» va en serio: relegada a la posición de cara b, la nota de prensa de Universal no la menciona en ningún momento, tampoco Michael Kiwanuka se ha pronunciado sobre ella en ningún lado y, en ‘Convergence’, la canción no suena ni en los créditos iniciales ni en los del final. Pero ‘All My Life’ es una composición preciosa de soul celestial con matices dream-pop y de rock alternativo, en el que los edificantes «la la las» vuelven a esconder un mensaje más angustiado aparentemente sobre el racismo. «Toda mi vida me has observado desde lejos, toda la vida me has roto el corazón», canta Kiwanuka antes de situarse en un escenario en el que es «asfixiado» con algo similar a una «cuerda» que le es colocado en el cuello. Su plegaria última es que «necesito que alguien me ayude a respirar».