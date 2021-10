‘Una sola vez’ es la exquisita y clásica retrospectiva de Coque Malla

Coque Malla va a sacar una disco retrospectivo, y aprovechando que en los últimos años no ha hecho sino crecerse como autor, lo va a complementar con una canción inédita que ha resultado ser maravillosa.

Nuestra “Canción del Día” se titula ‘Una sola vez’, en los arreglos de orquesta y ritmos nos remite a Brasil, pues su melodía no dista tanto de la inolvidable de ‘Far Away’ de Astrud Gilberto. Entre ecos de jazz, de bolero (‘Solamente una vez’ de Agustín Lara, por ejemplo) y de easy listening (las bandas sonoras del difunto Antón García Abril pueden venirnos también a la cabeza), Coque Malla nos recuerda que “vivimos solo una vez”, que “soñamos con permanecer para engañar al tiempo” y que “la luz de la esperanza” que sentimos una vez, es «fugaz».

‘Una sola vez’ es el single de presentación de la extensa biografía musical de Coque Malla, que recibirá el nombre de ‘El astronauta Gigante’ y sale el 12 de noviembre. De ahí el astronauta de las imágenes promocionales de este lanzamiento, en fiero contraste con el clasicismo de esta canción completamente atemporal.

Ha explicado en sus redes sociales: «La letra habla de cosas que nos hacen sentir tristes, pero también saca una conclusión tan positiva como inevitable: vive intensamente y hazlo ahora mismo, mañana ya es tarde».

El vídeo es de la productora lasdelcine, que ha realizado un montaje sobre su carrera que presencia él mismo bastante sonriente, y sobre el que ha indicado: «No quiero ponerme pedante citando a grandes poetas y sus grandes sentencias, pero viendo una y otra vez el fantástico montaje que lasdelcine han hecho sobre mi recorrido hasta el momento, y que sirve de videoclip al single, no puedo evitar confesarlo cual Neruda castizo: he vivido. Y además lo he hecho gracias a lo que más me gusta en el mundo: entretener».

Continúa: «¿Qué pasará ahora? No tengo la más remota idea; pero sí sé que cada vez me enfrento a los nuevos proyectos con más rabia y ansia por exprimir hasta el último rincón de mi imaginación y mis capacidades artísticas, sean las que sean. Supongo que eso explica parte de ese aspecto juvenil que a mis 52 años, hasta a mí empieza a parecerme inquietante».