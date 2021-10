«La Caza» de Radiohead en ‘If You Say The Word’

Tras sus estupendos cortometrajes musicales para Kelly Lee Owens (‘Throwing Lines’, ‘On’, ‘Corner Of My Sky’), el noruego Kasper Haggstrom regresa con el último clip de Radiohead, ‘If You Say The Word’, adelanto del triple disco ‘Kid A Mnesia’. El vídeo se puede englobar dentro del subgénero fílmico de las cacerías humanas: ‘El malvado Zaroff’ (1932), ‘Blanco humano’ (1993), ‘La caza’ (2020)…

El vídeo, muy cinematográfico, comparte escenario con muchas de estas películas. Pero no intenciones. Aquí la caza es sin muerte. Los “cazadores” no utilizan armas, sino lazos de captura como los que se usan para atrapar a los perros callejeros. Y esos “perros” son oficinistas, hombres y mujeres trajeados, que intentan escapar de sus rústicos perseguidores corriendo como perdices o cervatillos en el bosque.

Narrado en tono de sátira, ‘If You Say The Word’ es fácilmente interpretable a la luz de nuestro presente pospandemia y del conocido activismo político de Thom Yorke. Los oficinistas podrían representar a ese grupo de privilegiados que huyeron del confinamiento de las ciudades refugiándose en sus residencias campestres. Ahora, cuando la “nueva normalidad” es casi una realidad, tienen que ser “cazados”. Son atrapados por los auténticos trabajadores del campo, para devolverlos a sus oficinas urbanas, donde no tardarán en readaptarse y seguir expandiendo esa otra “pandemia” del mundo actual: el capitalismo salvaje.



