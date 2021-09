Radiohead estrenan ‘If You Say the Word’, inédito de la caja especial ‘KID A MNESIA’

Radiohead ha anunciado el lanzamiento especial de algo que han llamado ‘KID A MNESIA’ de cara al próximo 5 de noviembre. Se trata de un tripe álbum de formato múltiple que reedita sus álbumes ‘Kid A’ (2000) y ‘Amnesiac’ (2001).

Aunque no solo engloba su cuarto y su quinto álbum, también incluye el estreno de un tercer disco recientemente compilado y que han llamado ‘Kid A Mnesiae’. El material exclusivo de este futuro lanzamiento se compone de las sesiones «desenterradas» tanto de ‘Kid A’ como de ‘Amnesiac’. Además de las versiones y los cortes alternativos, también incluirá un tema nunca antes escuchado ‘If You Say the Word’, que ya está disponible, y una grabación inédita de estudio de ‘Follow Me Around’.

El tracklist de canciones extra de ‘Kid Amnesiae’ es el siguiente:

Lado 1:

LIKE SPINNING PLATES (versión de ‘WHY US?’) UNTITLED V1 FOG (versión de ‘AGAIN AGAIN’) IF YOU SAY THE WORD FOLLOW ME AROUND

Lado 2:

PULK/PULL (versión de ‘TRUE LOVE WAITS’) UNTITLED V2 THE MORNING BELL (en la versión negra) PYRAMID STRINGS ALT. FAST TRACK UNTITLED V3 HOW TO DISAPPEAR INTO STRINGS

La colección completa de ‘KID A MNESIA’ estará disponible en configuraciones que incluyen por un lado una edición limitada de vinilo color crema (180g) con tres LP: ‘Kid A’, ‘Amnesiac’ y ‘Kid Amnesiae’, más un libro de arte de tapa dura de 36 páginas. Por otro lado, una edición limitada y numerada de 5000 de dos cintas, en la cinta 1: ‘Kid A’ y ‘Amnesiac’ y en la cinta 2: ‘Kid A Mnesiae’ con cinco caras B de la era ‘Kid A’ y ‘Amnesiac’ y un folleto de 36 páginas.

También habrá un vinilo rojo de edición limitada exclusivo independiente de tres discos, el vinilo negro de tres LP, tres CD y formatos digitales de 3 volúmenes. Y además, en la víspera del lanzamiento, en el 4 de noviembre, Canongate lanzará dos libros de arte de Thom Yorke y Stanley Donwood que catalogan las obras visuales creadas durante la era ‘Kid A’ y ‘Amnesiac’.