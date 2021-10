Christina Aguilera le da migajas a Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole

Christina Aguilera protagoniza una de las novedades destacadas de la semana gracias al lanzamiento de su nuevo single, ‘Pa’ Mis Muchachas’. Esta colaboración con Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole es el primer single del nuevo disco de Aguilera, que se centrará en la música latina.

‘Pa’ Mis Muchachas’ sorprende de entrada por huir del reggaetón, a todas luces en crisis como demuestra el nuevo disco de J Balvin, para adentrarse en los sonidos de la guaracha cubana, eso sí, mezclados con el ritmo de trap de moda. Como comprobará enseguida cualquiera que realice una breve búsqueda en Google, ‘Pa’ Mis Muchachas’ no es la primera guaracha cuya letra rima «guaracha» con «muchacha», pero ‘Pa’ Mis Muchachas’ sí cuenta con varios alicientes en papel… que no terminan de materializarse como podrían haberlo hecho.

- Publicidad -

En primer lugar está la letra de ‘Pa’ Mis Muchachas’. Christina Aguilera no habla español fluido y se nota porque la letra de ‘Pa’ Mis Muchachas’ difícilmente habría sido entonada por una persona latinoamericana que hable el idioma a diario. Y no nos referimos a la dicción de Aguilera, muchísimo mejor que aquello que hizo Nelly Furtado, sino a rimas como «yo solita me mantengo, pa’ donde quiera voy y vengo, hago temblar el piso y no pido permiso», que parecen escritas con el diccionario en mano.

Tampoco las colaboraciones están demasiado aprovechadas en ‘Pa’ Mis Muchachas’. Cada una de las tres artistas invitadas recibe (literalmente) 30 segundos o menos de espacio en la canción, pero lo peor es que Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole suenan seguidas unas tras otra, como amontonadas a la fuerza. Ninguna de ellas termina de lucirse en la grabación y su colaboración termina pareciendo un mero trámite con el que adornar el currículum vitae.

- Publicidad -

En este sentido, ‘Pa’ Mis Muchachas’ parece haber sido compuesta para el lucimiento absoluto de Christina Aguilera, que está espectacular en lo vocal. Por un lado es comprensible pues la canción es suya; por el otro, la artista parece haber perdido la oportunidad de hacer una guaracha vibrante de verdad, un nuevo «Lady Marmalade» con el que dejar a la audiencia clava en su asiento. La radiofórmula ha vuelto a imponerse a la música.