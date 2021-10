La propuesta de Rakky Ripper ha sido una de las apuestas nacionales que más nos han entusiasmado durante los últimos años. Pocos como ella han acercado a nuestro país el sonido de la PC Music, entregando también temas aptos para seguidores de Lola Indigo como ‘1000k’ y declaraciones de intenciones como ‘Thai Food’, con su pildorita de Lady Gaga. Canciones como ‘Fresa, chocolate y crema’ o ‘Cyberpet’ con PUTOCHINOMARICÓN y eurosanto están entre las que rondan u superan ya las 100.000 reproducciones en Youtube, si bien es la última ‘donde stás’ una de las que más se ha viralizado gracias a TikTok. Aparte de una de las mejores con su punto jungle y su divertida letra. Es nuestra «Canción del Día» y hablamos sobre ella con Raquel García Cabrerizo, que actúa este viernes 29 de octubre en Sonar CCCB y en 2022 sacará disco y tendrá gira de presentación.

La canción dice «soy tu droga» y presenta un ritmo aceleradísimo. ¿Era la intención crear un beat que fuera súper acelerado y fuera de hecho, como una droga, a su vez?

Sí, en parte sí. Siento que estamos asalvajados después de 2020, con muchas ganas de fiesta y tal, y a mí en este último año solo me apetecía hacer música cada vez más rápida, frenética, adrenalínica… Algo que si cierras los ojos y lo escuchas te haga sentir drogada.

En el tema hay ciertas influencias de la PC Music pero también del jungle de los 90, ¿no? ¿Alguna referencia concreta?

Sí! Hay un toque drum&bass y jungle. Son géneros con los que me crié y donde me siento muy cómoda. Me llevan de vuelta a las primeras veces que salía de fiesta toda la noche, yendo a raves y fiestas de electrónica aquí en Granada, festivales como el Dreambeach donde vi a Pendulum y a The Prodigy… Me ha encantado reconectar con eso y darle ese toque a mi música. Dentro de que lo que hago se califique o no de hyperpop, hay influencias de muchas otras cosas.

La letra habla de «ropa cara que no impresiona». ¿Qué SÍ te impresiona?

Lo único que busco siempre en otros es que tengan buen corazón. Amigos o relaciones de esas que duran años, gente con quien lo compartes todo y que te escuchan en lo bueno y en lo malo, así como tú a ellos. A esa gente que solo está para lo material, la fiesta y las risas no los quiero: se piran en cuanto hay problemas.

¿Puede ser interpretada la canción como una respuesta al ‘Ontás? te pongo un Uber’ de C. Tangana o a aquel viral de algún modo?

No, la verdad que ni se me había ocurrido (risas).

¿Alguna otra anécdota sobre la creación o recepción de esta canción?

Sobre la recepción, la verdad que pensé que tendría una acogida moderada y al final, en parte gracias a TikTok, ha tenido un pequeño boom y ha llegado a mucha gente que no me conocía. ¡Estoy muy feliz!

Una anécdota que te puedo contar es que durante todo el rodaje del videoclip estuve sufriendo una de las crisis más fuertes de alergia que he tenido en mi vida. Fue durísimo, te lo juro. Era 3 de junio y estábamos en un pueblecito de Jaén, iba hasta arriba de antihistamínicos y aun así hice todo el rodaje con la nariz taponada e incluso me dio asma. Por suerte, la directora tenía un ventolín. En el vídeo se me ve dándolo todo pero apenas podía respirar y era muy difícil mantener el ritmo. Se me cerraban los ojos, moqueaba, me ahogaba… No sé ni cuánto Monster tomé. A la mañana siguiente, ya de día, salimos al patio de la casa y vimos que es que había un bosque de olivos gigantesco a 10 metros de la casa (risas).