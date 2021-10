Nebraska: de la Ruta 66 a las trompetas de Of Monsters and Men

Nebraska es el nombre de uno de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos de América, también es el título de uno de los álbumes más queridos e influyentes de Bruce Springsteen, y ambos hechos parecen haber tenido algo que ver con que la banda madrileña Nebraska se llame de esta manera. Si no cantara en español cualquier persona pensaría que es una banda americana.

Formada en 2017, la agrupación lanza su primer álbum en 2019 a través de Subterfuge. ‘Las aventuras de todas partes’ contiene temas como ‘Mi redención’ o ‘Quédate’ que, ante sus ritmos country-rock y elaboradas armonías, parecen escritos para ser escuchados durante un viaje a través de la Ruta 66, y otros tan llenos de buen rollo como ‘Desde que no estás’. El rock de carretera del Boss parece por supuesto una influencia, así como los Lynyrd Skynyrd de ‘Sweet Home Alabama’, pero el disco tampoco le hace ascos al rockabilly (‘Billy Boy’) ni a los 60 más poperos, como sugieren los coros a lo girl group de ‘El río’.

El grupo compuesto por Cati Hernández-Gil (voz), Luis Robledano (bajo y voz), Willie Hott (guitarra, teclado y voz), Pablo Rubio (guitarra) y Pablo Cuesta (batería) le da al doo-wop y a los coros tipo Beach Boys en ‘Candela’, su single publicado en el disco de la asociación dalecandELA que busca concienciar sobre la ELA (esclerosis lateral amiotrófic), en el que aparecen otros artistas como McEnroe o El Inquilino Comunista. Sale en primavera de 2021 y es el primero de dos singles que Nebraska editan este año.

Como parte de la comunidad musical Acqustic, Nebraska han vuelto este otoño con un nuevo single llamado ‘La función’ en el que el componente buenrollista de su música es elevado al cuadrado, hasta el punto de que suenan ahora como una banda prácticamente diferente, menos arraigada a la Americana de carretera.

El tema, que sigue incorporando coros a lo girl group, ya no es tan rockero sino que sus trompetas y banjos apuntan a la euforia folki de Of Monsters and Sons, conformando uno de los singles más alegres de Nebraska al menos en sonido. El tema «habla del desarraigo y el devenir, de los recuerdos, del camino, de las despedidas, de las nuevas compañías» y también de «los miedos, del tiempo, de personas, del arte, de amor y desamor».