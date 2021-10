The Divine Comedy celebra toda una vida «con encanto» con recopilatorio y gira

The Divine Comedy estará de gira por España en marzo del año que viene. Las actuaciones que tienen previstas pasarán el día 6 en San Sebastián (Kursaal), el 9 en Madrid (Nuevo Apolo) y el 10 en Barcelona (L’Auditori). La banda anunció este verano el lanzamiento de ‘Charmed Life – The Best Of The Divine Comedy’, una colección de sus mejores canciones, que verá la luz el 4 de febrero de 2022.

Esta colección incluye un total de 24 pistas que repasa los grandes éxitos de la banda y los temas favoritos de los fans, escogidos por el cabeza del grupo, Neil Hannon, y remasterizada en Abbey Road Studios. Grandes clásicos como ‘National Express’, ‘Something For The Weekend’, ‘Generation Sex’ y ‘Tonight We Fly’ estarán ahí junto a singles más recientes como ‘A Lady of a Certain Age’, ‘Norman and Norma’ y ‘At the Indie Disco’. También se incluye el nuevo tema ‘The Best Mistakes’. El disco extra incluye la canción ‘Te amo España‘, aquella entrada loca realizada para Eurovisión.

The Divine Comedy saldrá de gira a partir de marzo de 2022. “Tengo muchas ganas de volver a tocar en vivo. Los últimos años han sido un recordatorio de lo mucho que significa para mí personalmente. Realmente es mi cosa favorita. Y parece apropiado que volvamos con un set de grandes éxitos”, confesaba Neil al hablar del arranque de esta gira.

Doble CD

Charmed Life

National Express

Norman And Norma

Something For The Weekend

Songs Of Love

The Best Mistakes

At The Indie Disco

Bad Ambassador

A Lady Of A Certain Age

Becoming More Like Alfie

Come Home Billy Bird

Have You Ever Been In Love

Our Mutual Friend

Generation Sex

How Can You Leave Me On My Own

Perfect Lovesong

Your Daddy’s Car

You’ll Never Work In This Town Again

Absent Friends

Everybody Knows (Except You)

The Certainty Of Chance

Sunrise

To The Rescue

Tonight We Fly

Bonus (Deluxe 3CD / Deluxe Digital)

I’ll Take What I Can Get

Don’t Make Me Go Outside

Who Do You Think You Are

The Adventurous Type

When When When

Home For The Holidays

Te Amo España

Perfect Lovesong 2021

Simple Pleasures

Those Pesky Kids

