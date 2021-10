Nacho Vegas sale airoso del reto latino en ‘La flor de la manzana’

Nacho Vegas ha presentado el primer single del que será su próximo disco el año que viene y se llamará ‘Mundos inmóviles derrumbándose’. ‘La flor de la manzana’ es una incursión latina influida por ‘Teatro’ de Willie Nelson, en concreto por ‘Darkness on the Face of the Earth’, como ha explicado Hans Laguna, productor del tema junto a Cristian Pallejà, Ferran Resines y el propio Vegas: «Su mezcla de ritmos latinos con la tradición anglosajona nos atrajo y fue la inspiración para añadir las percusiones afrocaribeñas». ‘La flor de la manzana’ es hoy nuestra «Canción del Día».

El autor de ‘El Ángel Simón’ construye un buen tema con un ritmo que no es reggaetón pero se le parece un poco, tras empezar casi a modo de samba, logrando que el boom de la música latina esté al servicio de una canción con mensaje, como demandan grupos colombianos como Bomba Estéreo. El estribillo es algo mejor de lo que parece en las primeras escuchas, en su fraseo, si bien la verdadera cumbre del tema es ese “middle eight” en el que la eléctrica de Joseba Irazoki, la trompeta de Alba Careta y los coros de Mancha ‘E Plátano exigen su momento de protagonismo al grito de «será nuestro el licor». Como el pueblo.

Y es que el tema no es ajeno a la última era de Nacho Vegas, más política: no hay más que ver esas fotos promocionales tipo politólogo de laSexta en las que solo le falta un último libro analítico escrito de su puño y letra, estratégicamente situado detrás. La letra es poética y menos explícita que en otras ocasiones, si bien su llamamiento «baja la cabeza y míranos» se dedica al gobierno o a un consejo de administración.

Su inspiración es el despido y posterior huelga de hambre de un grupo de trabajadores del puerto marítimo de Xixón, sucedido en la parte más dura de la pandemia. Oficialmente, «cada estrofa es una tragedia individual narrada en segunda persona del singular que, sumada a otras muchas, y ya en primera del plural, señala en el estribillo lo perverso de la realidad y exige ese «basa la cabeza y míranos»».

Estos días se ha anunciado una gira de presentación, que pasará el 28 de enero en Navia, el lugar donde se gestó el álbum y donde, el artista ha querido, por tanto, arrancar la gira en un acto simbólico. El tour continuará por Getxo (29 de enero), Girona (30 de enero), Granada (4 de febrero), Vigo (11 de febrero), A Coruña (12 de febrero), Valencia (17 de febrero), Murcia (18 de febrero), Terrasa (19 de febrero), Xixón (4 de marzo), Valladolid (5 de marzo), Vitoria-Gasteiz (27 de mayo) y Zaragoza (28 de mayo). Pronto se sumarán más fechas y las entradas podrán adquirirse próximamente en osopolita.com.