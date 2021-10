Swedish House Mafia, Kiwanuka, Morreo, Purple Disco Machine… entran en el top 40 de JNSP

ABBA se mantienen como lo más votado de JENESAISPOP con ‘Don’t Shut Me Down’, mientras Adele asciende al número 2 con ‘Easy on Me’. La entrada más fuerte es la de Swedish House Mafia con The Weeknd seguida de una de las canciones de Michael Kiwanuka para un documental de Netflix. Coque Malla, Coeur de Pirate, Morreo y Purple Disco Machine completan la lista de entradas.

- Publicidad -

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten ABBA / Don't Shut Me Down

ABBA / I Still Have Faith In You

Adele / Easy on Me

Alizzz, C. Tangana / Ya no vales

Amaia / Yo invito

Band of Horses / Crutch

Bizarrap, Ptazeta / Ptazeta: Bzrp Music Sessions 45

Blanks / What You Do to Me

Buena Vista Social Club / La pluma

C. Tangana, Nathy Peluso / Ateo

Charli XCX / Good Ones

CHVRCHES / Good Girls

Coeur de Pirate / On s'aimera toujours

Coque Malla / Una sola vez

Daniel, me estás matando / Lo hice, te dejé

Dua Lipa / Levitating

Dua Lipa / Love Again

Elton John, Dua Lipa, PNAU / Cold Heart

Halsey / I am not a woman, I'm a god

Hatchie / This Enchanted

Jessie Ware / Hot N Heavy

Jessie Ware / Please

Kelis / Midnight Snacks

La La Love You, Delaporte / Big Bang

Lana del Rey / Arcadia

Let's Eat Grandma / Hall of Mirrors

Lil Nas X / THATS WHAT I WANT

Lori Meyers / No hay excusa

Magdalena Bay / Hysterical Us

Metronomy / It's good to be back

Michael Kiwanuka / Beautiful Life

Mitski / Working for the Knife

Morreo / Soy un rayo

Natalia Lacunza / Cuestión de suerte

Olivia Rodrigo / brutal

Parquet Courts / Walking at a Downtown Pace

Placebo / Beautiful James

Purple Disco Machine, Eyelar / Dopamine

Rakky Ripper / donde stas??

Rigoberta Bandini / Julio Iglesias

Samantha Hudson, Papa Topo / Por España

Sufjan Stevens, Angelo de Augustine / Back to Oz

Swedish House Mafia, The Weeknd / Moth to a Flame

The Killers, Phoebe Bridgers / Runaway Horses

The Weeknd / Take My Breath

Tokischa, Rosalía / Linda

Tori Amos / Speaking with Trees

Tove Styrke / Start Walking

Triángulo de amor bizarro / Fukushima

Troye Sivan / Angel Baby Ver resultados