Adele revela el tracklist de ’30’, con «colaboraciones» sorpresa y ‘I Drink Wine’

A 3 semanas del lanzamiento del disco y cuando las fábricas de CD’s y vinilos tienen que estar saturadas fabricando millones de copias de ’30’ en plena crisis de suministros, Adele ha facilitado al fin el tracklist del que es el álbum más esperado del año.

El single ‘Easy on Me’, número 1 mundial en Spotify desde hace algo más de 15 días, ocupará el lugar número 2 en la secuencia, tras un primer tema llamado ‘Strangers By Nature’. Además, aunque se había dicho que no habría «featurings» en el álbum, su adorado Chris Stapleton sí canta en una nueva versión de ‘Easy on Me’ que aparecerá como bonus track de Target en Estados Unidos. Recientemente dijo que cantar con él era la colaboración de sus sueños: era una estrategia.

De momento se desconoce cuáles serán las canciones producidas por Inflo o co-escritas por Tobias Jesso Jr (estamos a la caza del nuevo ‘When We Were Young’), pero la secuencia deja una colaboración con Erroll Garner hacia la mitad del álbum, así como un tema llamado ‘I Drink Wine’, en probable relación a su adicción al vino rosado, de la que habló recientemente en una entrevista promocional.

Erroll Garner es un pianista de jazz que falleció en los años 70 así que cabe suponer que ‘All Night Parking’ sea un instrumental en el que se le samplea, pues además dicho título viene acompañado del indicativo «interludio».

1. «Strangers By Nature»

2. «Easy on Me»

3. «My Little Love»

4. «Cry Your Heart Out»

5. «Oh My God»

6. «Can I Get It»

7. «I Drink Wine»

8. «All Night Parking» (with Erroll Garner)

9. «Woman Like Me»

10. «Hold On»

11. «To Be Loved»

12. «Love is a Game»

—

13 “Wild Wild West”

14 “Can’t Be Together”

15 “Easy On Me” (Chris Stapleton)