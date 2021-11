Mueren dos personas en un concierto tributo a ABBA en Estocolmo

Dos personas han muerto y una persona ha resultado herida en los momentos previos a que tuviese lugar un concierto tributo a ABBA en Estocolmo, informa la BBC.

En la noche del 2 de noviembre, unas 1.000 personas se reunieron en el recinto Uppsala Konsert & Kongress de Uppsala cuando, media hora antes de que arrancara el espectáculo tributo a ABBA ‘Thank You for the Music’, un hombre de unos 80s años se precipitó desde una altura de siete pisos hasta el suelo del vestíbulo del recinto, con la consecuencia de que cayó encima de dos personas. Una de ellas, de unos 60 años de edad falleció y la otra sufrió heridas leves. La policía ha declarado no haber visto indicios de que haya ocurrido un crimen.

La trágica noticia tiene lugar precisamente en la semana en que ABBA publican su primer disco de material inédito en más de 40 años, ‘Voyage’, que sale este viernes. El cuarteto sueco iba a estrenar hoy el tráiler de su concierto ‘Voyage’ pero ha anunciado que, debido a la tragedia, el vídeo será lanzado el jueves.

