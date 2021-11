Cardi B es fan de Camilo Sesto. A la muerte del tonadillero valenciano hace un par de años, la rapera subió unos stories de ella cantando ‘Algo de mí’, lo cual tampoco era nada extraño para quien se criara en América Latina, donde la música de Camilo Sesto es muy popular. La autora de ‘Invasion of Privacy‘ tiene ascendencia dominicana y probablemente ha crecido escuchando la música de Camilo en casa.

Ahora, Cardi B ha llevado su admiración por la música de Camilo a su propia obra y ha sampleado ‘Algo de mí’ en su nuevo single. ‘Bet I’ es su contribución a la banda sonora de ‘Bruised’, la primera película de Halle Berry como directora, y la primera voz que escuchamos en la grabación es la de Camilo cantando aquello de «un adiós sin razones / unos años sin valor».

- Publicidad -

La melodía instrumental de ‘Algo de mí’, en concreto la de las cuerdas, es incorporada también en la canción de Cardi B, que la rapera contrasta con sus habituales versos de rapera malota: «ya no hay quien me parece, no hago otra cosa que romper récords, mi vida es una película, solo Cardi podría dirigirla» o «empecé en la barra de striptease y no me arrepiento, usarán tu pasado en tu contra solo si te dejas» son algunas de las frases contenidas en ‘Bet It’, otra canción de hip-hop que samplea a Camilo Sesto. No, ‘Bet It’ no ha inventado nada: que se lo digan a Jay-Z.



- Publicidad -