Cardi B canta por Camilo Sesto en sus stories y Cookin Soul recuerda las veces que este ha sido sampleado en el hip-hop

Camilo Sesto ha fallecido este fin de semana a los 72 años. Y como recuerda Billboard en su obituario sobre el cantante, este no fue conocido solo en España, sino que también fue una gran estrella en América Latina. Escribe el portal: “Ningún latinoamericano que creciera en los 70 y 80 desconocía la música de Camilo Sesto”.

El autor de ‘Algo de mí’ también tenía fans nacidos en los 90, claro… entre ellos la mismísima Cardi B, nacida en 1992. La autora de ‘Invasion of Privacy‘ ha colgado varios stories en Instagram cantándose por Camilo -en concreto los temas ‘Jamás’ y ‘Algo de mí’- y la estampa es tan surrealista para algunos como adorable y no tan sorprendente para otros. Hay quien habla de posible grieta en la “simulación”, pero también quien cariñosamente opina que, debido a su gusto por Camilo Sesto, Cardi B es una “mamá latina más”.

En cualquier caso, no es tan descabellado que Cardi, una de las raperas más populares del momento, sea fan de Camilo y no por que sea latina. Como recuerda el equipo de productores de hip-hop valenciano Cookin Soul en Instagram, la música de Camilo ha sido sampleada varias veces en el hip-hop a lo largo de la historia. Jay-Z y Rick Ross emplearon la melodía de ‘Agua de dos ríos’ en ‘Where Have You Been’ y ‘Idols Become Rivals’, respectivamente; (Mike Will Made It también la sampleó en ‘Drinks on Us’ con Future y Swae Lee), mientras ‘Vivir así es morir de amor’ fue sampleada por Cam’ron en ‘Oh Yeah’.

