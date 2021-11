Bloc Party regresan tras cinco años de silencio con ‘Traps’ y anuncian nuevo disco

Bloc Party han anunciado su sexto álbum ‘Alpha Games’, que verá la luz el 29 de abril de 2022. Junto a este anuncio han compartido ‘Traps’, el primer single de este nuevo disco.

‘Traps’ es su primer trabajo desde 2016 cuando publicaron ‘Hymns’. La banda ha agradecido a sus fans por esperar pacientemente su nueva música y desean compartir con ellos todo en lo que están trabajando.

El vocalista del grupo, Kele Okereke, ha explicado en un comunicado que desde el momento en el que escribieron ‘Traps’, sabían que tenía que ser lo primero que escuchara la gente del nuevo álbum. «Durante la última gira, aún sin acabarla de componer, la tocábamos en las pruebas de sonido para ver cómo sonaba en grandes salas y escenarios al aire libre», añade.

Bloc Party tienen prevista una gira por Europa y Reino Unido para los meses de mayo y junio de 2022 en la que presentarán sus nuevos temas. Las entradas para los conciertos en Europa salen a la venta este viernes 26 y para Reino Unido el 3 de diciembre.

Os dejamos el tracklist de ‘Alpha Games’:

01. ‘Day Drinker’

02. ‘Traps’

03. ‘You Should Know The Truth’

04. ‘Callum Is A Snake’

05. ‘Rough Justice’

06. ‘The Girls Are Fighting’

07. ‘Of Things Yet To Come’

08. ‘Sex Magik’

09. ‘By Any Means Necessary’

10. ‘In Situ’

11. ‘If We Get Caught’

12. ‘The Peace Offering’