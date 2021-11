Para ti que eres «hater» de Bad Gyal

Este viernes han salido discos de tótems del streaming como Anuel AA, Dellafuente, Vetusta Morla, Alizzzz… Pues bien, la única entrada en el top 10 de canciones más escuchadas del país de dicho día fue lo nuevo de Bad Gyal.

Se trata de ‘Nueva York (Tot*)’, una canción que había venido sonando en las giras de la cantante, y sus seguidores reclamaban. En celebración del fin de la misma, Bad Gyal ha comunicado que va a liberar una demo por semana, junto a un documental por capítulos llamado ‘Miss Sold Out’, que se estrenará el próximo día 30 de noviembre. Lo que no se esperaba es que esta demo que se conocía como «Toto» o «Porros» llegara tan lejos.

Sobre una base machacona recién salida de aquellos últimos años 90 en que de repente arrasaba una canción de sampleo jazzy tipo ‘Mambo no 5’, Bad Gyal provoca a «haters» y «losers» recordando que siempre que va de gira, llena la sala en Nueva York. Los demás, «no venden ni un ticket porque son del montón».

Con la rima «todos los nenes quieren invitarme a porros / No me hace falta, llevo tres gramos en el toto», Bad Gyal vuelve a hacer uso de la que es sin duda su palabra favorita. No es su versión más imaginativa ni compleja en cuanto a melodía y ganchos, en los que ella ya ha demostrado ser una maestra en canciones tan redondas como ‘Fiebre’, ‘Candela’, ‘Zorra’ o recientemente ’44’, pero sí es mega divertida. Por algo sigue en el top 5 de Youtube España dos días después sin vídeo ni nada.



