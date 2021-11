Las mejores canciones del momento: noviembre 2021

Renovamos la playlist con las mejores canciones del momento que recopila las últimas «canciones del día», veredictos y demás, y comenzamos con algunos trallazos que nos ha dado el pop español recientemente, 2 de ellos producidos por Alizzz, el hombre detrás de muchas de las canciones de C. Tangana. De un lado, su nuevo hit junto a Rigoberta Bandini extraído de ‘Tiene que haber algo más‘ y de otro su nueva producción para Amaia, en este caso con Rojuu. ‘Narciso‘ es el nuevo llenapistas de Delaporte.

Como Alizzz, han sido «disco de la semana» los álbumes de Adele y Parcels. Están ya avanzando sus nuevos discos para 2022 Beach House, Charli XCX, Metronomy, León Benavente, Nacho Vegas y Chaqueta de Chándal. De estos dos últimos estrenábamos sus últimos vídeos. Entre los talentos nuevos o más desconocidos que estamos impulsando, destacan los nombres de Yarea, Rorro, Violeta, Vega, Liz Forte, tommy 3 balas, Safree, Agnes o Nation of Language. Summer Walker ha sido capaz de dejar a ABBA sin número 1 en Estados Unidos.

Completamos la playlist con muestras del disco de Self Esteem, la «Taylor Version» de ‘Red’, lo nuevo de Rigoberta en solitario, la colaboración entre b1n0 y Marina Herlop, lo nuevo de Sen Senra, el viral de Ckay, la canción más bailable de Mitski…

Delaporte / Narciso

Alizzz, Rigoberta Bandini / Amanecer

tommy 3 balas, KICKBOMBO / preso

Amaia, Rojuu / Quiero pero no

Metronomy / It’ good to be back

Mitski / The Only Heartbreaker

Angèle / Bruxelles je t’aime

Agnes / Here Comes the Night

Parcels / Somethinggreater

Tahiti 80 / Hot

Taylor Swift / Message in a Bottle

Charli XCX, Christine and the Queens / Caroline Polachek / New Shapes

Safree / Ay, mi corazón

Nacho Vegas, Mancha E Plátano / La flor de la manzana

Rigoberta Bandini / Julio Iglesias

Nation of Language / The Grey Commute

Self Esteem / I Do This All The Time

Liz Forte, mauvetrip, Javier Giralte / Ansiedad 3

Violeta / canción pueril tranquila

Rorro / Mi cabeza

b1n0, Marina Herlop / AHH!

Beach House / Supernatural

Arlo Parks / Too Good

Yarea / Espiral

León Benavente / Líbrame del mal

Chaqueta de Chándal / Vademécum

Vega / Bipolar

Sen Senra / Te va a ser mejor

CKay / love nwantiti (ah ah ah)

Summer Walker, SZA / No Love