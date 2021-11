Sónar confirma a C. Tangana, Bonobo, Headie One… y saca entradas de día

Sónar Barcelona añade hoy 24 nuevos artistas a su próxima edición, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio de 2022. Entre ellos están C. Tangana, Lyra Pramuk, Bonobo, Agoria, Headie One, Coucou Chloe y La Chica, que hace poco actuaba en Monkey Week; así como algunos artistas de la escena emergente de Barcelona como el omnipresente Rojuu, pero también El Bobe y Juicy Bae.

Todos estos nombres se suman a la lista de gente ya confirmada con anterioridad: The Chemical Brothers, Arca, Moderat, Oneohtrix Point Never, Ms Nina, Princess Nokia, Polo & Pan con el interesante ‘Cyclorama’, serpentwithfeet con ‘DEACON‘, The Blessed Madonna y un largo etcétera.

Hoy salen a la venta las entradas separadas para Sónar de Día y Sónar de Noche, con una promo limitada tanto para las jornadas diurnas -que van de los 35€ el jueves a los 48€ de viernes y sábado-, como para las nocturnas, con un precio de salida de 65€.

El abono para Sónar Barcelona 2022 cambiará de precio a partir del próximo 13 de diciembre y pasará de 175€ a 185€. Los detalles de los escenarios podéis encontrarlos bajo estas líneas a falta de más confirmaciones. Por otro lado, os recordamos que en abril habrá un Sónar en Lisboa, y para esa otra edición se ha contado con The Blaze dj set, Thundercat, Polo & Pan, Charlotte De Witte, DJ Nigga Fox, Floating Points, Nicola Cruz, Ellen Allien b2b Dr. Rubenstein, Enchufada Na Zona, Eu.Clides, FJAAK Live, Héctor Oaks, Iamddb, Jayda G, Kampire, Nídia, Pongo y DJ Stingray 313 Live, entre muchos otros.

SÓNAR DE DÍA – JUEVES 16 JUNIO 2022

ONEOHTRIX POINT NEVER (US)

SEGA BODEGA (UK)

LAFAWNDAH (FR)

JAYDA G (CA)

MS NINA (ES)

COUCOU CHLOE (FR)

CHICO BLANCO (ES)

ROJUU (ES)

MANARA (UK)

TARTA RELENA (ES)

SIMONA (AR)

LECHUGA ZAFIRO (UY)

SÓNAR DE DÍA – VIERNES 17 JUNIO 2022

PRINCESS NOKIA (US)

POLO & PAN (FR)

LYRA PRAMUK – ECHOLUMINESCENCE (US)

ERIS DREW B2B OCTO OCTA (US)

LSDXOXO LIVE (US)

LOUISAHHH LIVE (FR)

JUICY BAE (ES)

SCOTCH ROLEX (JP/UG)

IHHH & DESILENCE LIVE A/V (AR/ES/DK)

EL BOBE (ES)

DJ MARCELLE / ANOTHER NICE MESS (NL)

YUGEN KALA (ES)

JAMZ SUPERNOVA (UK)

SÓNAR DE DÍA – SÁBADO 18 JUNIO 2022

SERPENTWITHFEET (US)

VEGYN (UK)

KIDDY SMILE (FR)

OVERMONO LIVE (UK)

DJ PYTHON (US)

TOMM¥ €A$H (EE)

MORAD (ES)

FOR THOSE I LOVE (UK)

JYOTY (UK)

NU GENEA LIVE BAND (IT)

MORI+RUSOWSKY (ES)

LOCOPLAYA (ES)

LA CHICA (FR/VZ)

RECYCLED J (ES)

‘UNCOMPRESSED’ WITH HAINBACH, LOOK MUM NO COMPUTER AND CUCKOO PRESENTED BY PATREON (DE/UK/SE)

SÓNAR DE NOCHE – VIERNES 17 JUNIO 2022

C.TANGANA (ES)

MODERAT (DE)

THE BLAZE (FR)

BONOBO (UK)

HEADIE ONE (UK)

NATHY PELUSO (AR)

RICHIE HAWTIN (CA)

AGORIA (FR)

SKEE MASK (DE)

ANNA (BR)

HERRENSAUNA XXL 6H SET (DE)

AVALON EMERSON (US)

TIGA AND HUDSON MOHAWKE PRESENT LOVE MINUS ZERO (CA/UK)

VENUS X (US)

POTÉ DJ SET (FR)

OR:LA (IE)

CRITICAL SOUNDSYSTEM (UK)

GAZZI (ES)

BRAVA (ES)

CONDUCTA (UK)

DJOHNSTON (ES)

SÓNAR DE NOCHE – SÁBADO 18 JUNIO 2022

THE CHEMICAL BROTHERS (UK)

ERIC PRYDZ (SE)

ARCA (VE)

THE BLESSED MADONNA (US)

AJ TRACEY (UK)

CHARLOTTE DE WITTE (BE)

HELENA HAUFF (DE)

FOLAMOUR POWER TO THE PPL AV SHOW (FR)

JOY ORBISON (UK)

REINIER ZONNEVELD LIVE (NL)

MIDLAND B2B SHANTI CELESTE (UK)

BATU (UK)

NIHILOXICA (UG)

LA FLEUR (SE)

MBODJ (ES)

ETM (ES)

LUCIENT (ES)