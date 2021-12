Iglú celebran la euforia de los bares en ‘Un petó’ con GUINEU

Los barceloneses Iglú han venido publicando música durante los últimos tiempos, inspirados por el pop británico y también por lo que podemos considerar leyendas locales como Mishima. Entre sus influencias hay gente tan variada como Foster the People (¡alegría!), Two Door Cinema Club, Tame Impala, Phoenix, Love of Lesbian y Carlos Sadness, entre otros.

‘IO’ era su primer álbum lanzado al mercado este año bajo el paraguas de la comunidad Acqustic, conteniendo temas como el irresistible ‘Supernova’, el muy Phoenix ‘Desperto’ o la canción de hoguera ‘Trossos de vida’ junto a Gerard Aledo (Animal). Tras viralizar su tema ‘Dunes’ durante la pandemia, ahora dan un nuevo paso gracias al temazo llamado ‘Un petó’ que han editado en compañía de GUINEU, otra artista revelación cuyo ‘Putu any‘ destacábamos hace unos meses y se ha venido haciendo cada vez más popular.

‘Un petó’, que es nuestra «Canción del Día» hoy, devanea entre un teclado celestial y la accesibilidad del pop-rock de guitarras, recordando a los momentos más eufóricos y bailables de Antònia Font. La letra habla de dos jovencitos que «no saben de qué va esto del amor», se conocen en algún lugar y se terminan dando «un beso en la oscuridad» en una «habitación vestida de ilusión». La música sabe transmitir exactamente esto último.

El propio Marc Gelabert nos explica la composición: «Empezamos en guitarra, salió estribillo directo y nos pusimos a hacerla con ordenador, a producirla. El estribillo tiene una fuerza súper guay que nos recordaba a los conciertos antes de la pandemia y a las fiestas brutales, cuando éramos más jóvenes. Tiene esa buena vibra. Pero nos faltaba algo para que fuera diferente, nos faltaba algo porque era muy pop. Como escuchamos mucho a GUINEU, le propusimos hacerla juntos, nos entendimos muy bien y salió esa mezcla del punk con el pop cuqui de GUINEU. Y ella que es una jefa nos ha propuesto hacerle de teloneros en Razzmatazz el día 18 de diciembre».

El vídeo retrata exactamente todo esto a través de una actuación en Sidecar, protagonizado por una pareja que fuma, bebe, flirtea y -SPOILER- se besa.