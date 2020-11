GUINEU dedican su nueva canción a este «puto año»

GUINEU es una banda de Terrassa liderada por Aida G que se dio a conocer el año pasado con el EP ‘La vida secreta de los humanos’, el cual contiene su canción más escuchada en las plataformas de streaming, ‘Entre birres‘. Su nuevo tema busca claramente superarlo en popularidad, ya que directamente habla sobre este «puto año» que estamos todos viviendo.

‘Putu any’ («putu» como traducción fonética de la palabra «puto») es una simpática canción de indie-rock guitarrero en el estilo de los años 90 que ha sido mezclada por Sergio Pérez de SVPER (involucrado recientemente en el nuevo disco de Joe Crepúsculo), masterizada por Tom Woodhead y producida por Manel Bach. Un poco Liz Phair, un poco Weezer, pero también apta para seguidores tanto de La La Love You como de Carolina Durante, tanto de Cariño como de Anabel Lee (también de Terrassa), Aida se dirige en ‘Putu any’ a su persona amada, a la que «no ha podido ver» por culpa de la pandemia. «¿Qué tal? ¿Cómo has pasado esta destrucción tan lenta del planeta?» es la primera frase que escuchamos en la canción, que pasa del positivismo («podría ser peor pero te he echado mucho de menos») a la crisis existencial (¿cuándo se acabará esta agonía de no saber nunca si lo que hacemos es real o estamos todos en una película?») sin dejar de lado el delirio que nace de pasar los días confinado («no me cansaré nunca, te seguiré llamando hasta que reviente toda la red telefónica a nivel mundial»).

Entre los logros obtenidos por GUINEU en su corta carrera se encuentran haber ganado el concurso de Sonidos Mans 2020 organizado por Estudios Mans (Galicia) y haber sido seleccionados para participar en el concurso Bala Perduda de Sala Apolo. Actualmente, la formación se encuentra preparando su primer elepé, que verá la luz ya en 2021 y con el que «dejarán al descubierto un cambio de sonoridad transportándose sutilmente hacia una onda más indie, sin abandonar (su) esencia pop-rock».