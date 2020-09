Canción Del Día: Anabel Lee van a por todas con el punk-pop comercial de ‘Sobran defectos’

Anabel Lee (pronúnciese «lee» como presente singular del verbo leer) es una banda de Tarrasa, Barcelona que acaba de publicar su segundo single original después de darse a conocer con ‘Canción del fin del mundo’ y también con sus versiones de ‘Comprada’ de Marisol y ‘Enchochado de ti’ de Don Patricio. No es de extrañar que a las bandas de punk-pop les esté dando por llevar a su terreno hits de aquella música que ha solido llamarse «urbana»: si Cariño triunfaban con su adaptación de ‘Llorando en la limo’ de C. Tangana y The Parrots conseguían con su cover de ‘Soy peor’ de Bad Bunny su canción más reproducida en las plataformas de streaming, Anabel Lee han logrado igual hazaña con su versión de ‘Enchochado de ti’, que con 16.500 escuchas en la plataforma sueca es también su grabación más popular hasta la fecha.

Esta circunstancia puede cambiar con ‘Sobran defectos’, el nuevo single de Anabel Lee, y no es un decir, porque ahora que una canción de punk-pop que suena a Pignoise es top 5 en la lista de singles española, no es tan descabellado pensar que pueda triunfar también una composición como que esta que suena a los Carolina Durante más comerciales. Y decimos esto recurriendo a la referencia más cercana, porque el tema remite sobre todo a los tiempos en que triunfaban en Los 40 Principales aquellos éxitos de El Canto del Loco, los mismos Pignoise o Despistaos que creías haber dejado atrás. Puede haber sido a propósito o no, pero ‘Canción del fin del mundo’, ‘Comprada’ y ‘Enchochado de ti’ sonaban mucho más punk, desde luego no tan abiertamente comerciales como este estribillazo que describe la insatisfacción que se puede sentir en la edad adulta: «desde luego nunca fuimos perfectos, la verdad es que nos sobran defectos, tanto tiempo caminando derechos, vemos fallos que parecen aciertos». A Victor, cantante de Anabel Lee, acompaña en la canción haciendo coros Sandra García de la banda de Ponferrada, Juniper Moon, grupo referencia para la formación barcelonesa.

Como indica la nota de prensa, ‘Sobran defectos’ está dedicado a «aquellos que solo juzgan por las apariencias y están llenos de prejuicios» y con él, Anabel Lee quiere reivindicar «la importancia de hacer autocrítica y de aceptarse a uno mismo». Añaden: “Lo nuestro es escupir la rabia acumulada como si fuera veneno al mismo tiempo que nos reímos de nosotros mismos. Podíamos expresar esta y las otras historias del disco con un bate de béisbol o con guitarrazos y melodías coreables. Lo primero nos parece el camino fácil, hemos preferido el amor antes que el odio, por eso esta canción es una de las mejores cartas de presentación que tenemos.

La canción fue grabada a principios del año pasado, como explica Anabel Lee a JENESAISPOP, pero su lanzamiento fue pospuesto debido a la pandemia. «A principios de año ya teníamos la maqueta lista, pero estalló el planeta y decidimos no tocar las canciones hasta que volviera la normalidad. Fue cuando nos pusimos con las versiones del confinamiento. Unos meses después, entre las publicaciones de ‘Comprada’ y ‘Enchochado de Ti’, entramos al estudio de Carlos Hernández y con él terminamos de estructurar la canción. La letra era pura rabia y Carlos propuso armonizar el tema con unas segundas voces muy coreables. A partir de ahí Sandra García de Juniper Moon tuvo libertad total para componer las segundas voces y nos envió un montón de propuestas, todas buenísimas. A nosotros nos costaba creer lo que estaba pasando».

Para la banda, ‘Sobran defectos’ es especialmente representativa de su sonido, y el tema es el primer adelanto oficial de su primer disco, que verá luz a través de Arctic. De hecho, ‘Sobran defectos’ se está dando a conocer como el «primer single oficial» de su carrera. «Cuando lo compusimos no lo vimos como uno de los temas importantes, o el más representativo, pero enseguida fue ganando fuerza», añade la banda. «La sentimos como una canción que define bastante bien lo que somos. Después ha venido la colaboración con Sandra y al ser el primer adelanto del disco y el primer tema propio que estrenamos con Artica es aún más especial». Os dejamos con el colorido videoclip de ‘Sobran defectos’: