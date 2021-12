Becky G le pone reggaeton al himno ‘Bella Ciao’ para el final de ‘La Casa de Papel’

Mañana se estrena la temporada final de ‘La Casa de Papel‘, y para celebrar su despedida, Becky G ha lanzado el remix de ‘Bella Ciao’, el himno italiano antifascista que sin quererlo se ha vuelto la canción más representativa de la serie.

Esta vez Becky G, vestida con el mono rojo de ‘La Casa de Papel’ en un vídeo ambientado totalmente el universo de la serie, junta la letra original en italiano con partes en inglés “Una mattina I woke up early / O partigiano, take me with you” e incluso en español “Eres the flower del partigiano” y le da una vuelta al tema añadiendo su toque propio de reggaetón.

- Publicidad -

“Siempre me ha gustado la serie y la forma en la que conecta con millones de personas alrededor del mundo. ‘Bella Ciao’ es una canción icónica que marca un importante momento en la serie, por lo que el hecho de que me pidan que la reinvente y sea parte del mundo de ‘La Casa de Papel’ es un verdadero honor. ¡Espero que todos disfruten esta versión tanto como yo!”, decía Becky G en el comunicado del vídeo.

‘La Casa de Papel’ llega a su fin pero ya se ha confirmado desde Netflix España, un spin-off que se estrenará en 2023 y que estará protagonizado por Berlín, interpretado por Pedro Alonso, del que todavía no se conoce su trama.



Para entender su final hay que empezar desde el principio. En 2023 llega el spin-off de Berlín. #LCDP5 pic.twitter.com/r6ryqXdFV9 — Netflix España (@NetflixES) November 30, 2021