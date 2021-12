Las Ketchup actuarán para las tropas polacas desplazadas en la frontera con Bielorrusia

Parece una noticia de 1939 pero no, es de hoy. Las Ketchup actuarán este domingo en la frontera de Polonia con Bielorrusia para apoyar a las tropas polacas desplazadas a causa de la crisis migratoria que vive el territorio. El concierto tendrá lugar el domingo en una base aérea situada a 40 kilómetros al este de Varsovia, y será retransmitido en la televisión pública polaca, que emite bajo «influencia del gobierno».

«El Ministerio de Defensa de Polonia y la emisora estatal TVP celebrarán este fin de semana un concierto para mostrar su apoyo a las tropas que defienden la frontera oriental, donde decenas de miles de migrantes, en su mayoría del Medio Oriente, han tratado de cruzar desde Bielorrusia», comunica hoy Notes from Poland en un artículo que sido reproducido por medios como El Mundo o 20 Minutos.

- Publicidad -

El grupo de Córdoba, conocido por su macrohit ‘Aserejé (The Ketchup Song)’, no es el único grupo internacional confirmado en el evento. Actuarán también el alemán Lou Bega, conocido por su éxito ‘Mambo No. 5’; la ex-vocalista de Ace of Base Jenny Berggren, la banda de pop de Miami No Mercy, conocida por su éxito de 1996 ‘Where Do You Go?’, la girl group coreana LOONA y el grupo alemán de eurodance Captain Jack, conocido por su single homónimo de 1995.

Entre las estrellas polacas que participarán en este concierto llamado “Murem za polskim mundurem” (Apoyo a los servicios uniformados polacos) se encuentran Edyta Górniak, Jan Pietrzak, Halina Frąckowiak y Viki Gabor.

- Publicidad -

En un comunicado trasladado a El Español, la agencia de representación de Las Ketchup ha confirmado que el grupo actuará en el evento pero solo «por trabajo» y en ningún caso «para hacer comentarios políticos o apoyar a los militares» ya que «Las Ketchup no se pronuncian políticamente ni dentro ni fuera de España».