Por qué Ana Mena participará en San Remo y no en Benidorm

Ana Mena es una de las 22 artistas que participarán en la edición número 72 del Festival de la Canción de San Remo, muy prestigioso desde hace décadas, y por el que han pasado artistas como Laura Pausini o los recientes ganadores de Eurovisión Måneskin. Otra de las artistas confirmadas es La Rappresentante di Lista que, gracias a su sonido electropop, es una de las más interesantes en el pop italiano actual. La edición de San Remo de este año comenzará el próximo 1 de febrero de 2022 y el sábado 5 se proclamará al ganador.

A los gritos (en bromi) de «Ana Mena traidora» hay que recordar que la cantante y actriz malagueña, que ha triunfado en España gracias a éxitos como ‘Solo’ con Omar Montes, goza de un enorme éxito en Italia desde hace rato. De hecho, Milán y Roma son dos de las ciudades que más escuchan a Ana Mena en Spotify, junto a Madrid, Barcelona y París.

En 2018, cuando Ana Mena aún no dominaba el italiano a pesar de que había crecido escuchando música del país gracias a su padre, Mena lanzó un single en italiano con Fred de Palma llamado ‘D’estate non vale’ que resultó ser el primero de varios éxitos interpretados en este idioma. Le siguieron ‘Una volta ancora’ y ‘A un passo dalla luna’ con Rocco Hunt, adaptados al español en ‘Se iluminaba’ y ‘A un paso de la luna’, respectivamente, y este verano la artista ha triunfado gracias a ‘Un bacio all’improvviso’ de nuevo con Rocco Hunt, ‘Un beso de improviso’ en español.

Estos días, como si hubiera anticipado la noticia de su confirmación en el Festival de la Canción de San Remo y su posible candidatura a Eurovisión para representar a Italia, Ana Mena ha estrenado una versión de ‘Musica leggerissima’ de Colapesce y Dimartino, una canción 100% clásica e italiana, eso sí, interpretada en español.

En redes, Mena ha agradecido su confirmación en el festival. «Italia es mi segundo hogar. La cultura, la historia, la belleza, la gente me fascina cada vez más. Han pasado cuatro años desde que canté en italiano por primera vez y desde entonces mi amor por Italia no ha hecho más que crecer. He trabajado muy duro, y dedico este hito tan importante a mi familia y a todas las personas que me apoyan en España e Italia, dos países maravillosos, unidos por una tradición musical única en el mundo». La cantante asegura que participar en San Remo es «un sueño hecho realidad».