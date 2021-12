Crisis en los Grammys: Drake retira sus candidaturas

Los Grammys parecen vivir una grave crisis de imagen tras algunas decisiones que parecen haber dejado al azar. Dejando al margen que estén nominados discos con críticas tan irregulares como los de Justin Bieber y Kanye West, se sabe que las nominaciones para ‘DONDA’ y ‘evermore’ de Taylor Swift se sumaron en las últimas horas; en los últimos días se está reajustando la lista de nominados para eliminar co-autorías e interpolaciones -sí, como si la lista inicial de nominados hubiera sido improvisada- y ahora Drake se va.

Drake estaba nominado como Mejor Álbum de Rap por ‘Certified Lover Boy’ y como Mejor Actuación de Rap por ‘Way 2 Sexy’. No era mucho para una persona de su categoría, tampoco es que el disco fuera muy bueno, pero el caso es que ahora tanto Drake como su equipo han decidido retirar sus candidaturas.

- Publicidad -

La noticia no es una sorpresa, pues Drake ya ha sido muy crítico con los Grammys en el pasado, subrayando su desconexión con la “música de impacto” o protestando por que ‘Hotline Bling’ fuera considerado hip hop y no pop. Drake ha sido nominado a los Grammy decenas de veces, pero sólo ha ganado en 4 ocasiones, todas ellas en las subcategorías hip hop, nunca en “Disco del Año” o “Canción del Año”. Ahora, su decisión de retirar sus nominaciones sí es un suma y sigue en una lista de despropósitos que podría tener algo que ver con la eliminación del comité supervisor que tan criticado fue por The Weeknd.

Tradicionalmente, un comité de 15 o 20 expertos en la música realizaba una criba sobre las votaciones, realizando ajustes. The Weeknd indicó que mientras ese comité existiera, su sello no presentaría su música a los Grammy. Algunas voces empezaron a señalar que el comité marginaba a artistas negros y a mujeres, siendo el comité finalmente eliminado en mayo de 2021. El debate sobre si ha sido una buena decisión está más abierto que nunca mientras la imagen de los premios se devalúa.

- Publicidad -