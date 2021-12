Lower Dens ha anunciado su separación. La banda de Baltimore compuesta por Jana Hunter y Nate Nelson ha comunicado que «espiritualmente y psicológicamente ya no podemos participar en la industria musical» y que «además somos mayores, nos gusta estar con nuestras familias y tenemos otros proyectos en mente».

En especial, Hunter ha explicado que «mis planes en el futuro inmediato giran alrededor de escribir sobre el cambio y trabajar para facilitar el cambio» porque Lower Dens siempre fue un proyecto dedicado a «transformar la sociedad de manera radical».

En el comunicado, Hunter se sincera también sobre las condiciones de salud bajo las cuales se encuentra viviendo. Revela que tiene autismo y que «recibir el diagnóstico me ha liberado de una vida entera de odio hacia mí mismo y me ha permitido ser yo mismo», y comparte que padece una enfermedad llamada estenosis espinal cervical que le incapacita para desempeñar un «trabajo normal», pero que no se le permite acceder a ayudas a la discapacidad porque está casado. El artista habla también sobre sus problemas económicos y comparte una página de suscripción para que sus seguidores puedan ayudarle económicamente si así lo desean.

La noticia de la separación de Lower Dens llega tan solo dos años después del lanzamiento de su último álbum de estudio, ‘The Competition‘. No era el mejor de su carrera porque los dos anteriores, ‘Escape from Evil‘ (2015) y, muy especialmente, ‘Nootropics‘ (2012) habían dejado el listón muy alto con una estética musical que bebía de referentes como Beach House, The Cure, Siousxie and the Banshees, Kraftwerk o ‘Twin Peaks’ o de sonidos como el dream-pop, el indie-pop, el synth-pop o el kraut.

El grupo se formó en 2010 y ciertamente su música ha venido acompañada de un discurso crítico con la sociedad actual. Canciones como ‘The Competition‘ o ‘Real Thing‘ han tratado temas como el consumo o la opresión y el propio Hunter ha hablado públicamente sobre su relación con la identidad de género y, recientemente, ha dado a conocer su transición.