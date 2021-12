El 75 cumpleaños de David Bowie se celebrará con un concierto virtual

El próximo 8 de enero David Bowie habría cumplido 75 años. Para celebrarlo, se ha organizado un concierto que contará con la presencia miembros de la banda del británico junto a artistas como Simon Le Bon y John Taylor de Duran Duran, Def Leppard, Living Colour, Walk The Moon, Gaby Moreno y Jake Welsley Rogers. Además, aparecerán otros invitados como el actor Gary Oldman y el humorista Ricky Gervais.

El evento también celebrará el 35 aniversario de la película clásica de Bowie ‘Labyrinth’, con una actuación especial de la actriz Evan Rachel Wood. Esta es la primera tanda de nombres poco atractivos, aunque aún quedan otros por confirmar que esperamos que sean grandes figuras del mundo de la música.

El organizador de este homenaje, Mike Garson, tecladista de Bowie declaraba lo siguiente: “Es un honor poder continuar compartiendo con el mundo la música de Bowie. Estoy emocionado por que todo el mundo experimente este show tan especial que tenemos en mente para la celebración de lo que podrían haber sido los 75 de Bowie con sus compañeros con los que grabó y actuó, más un grupo de invitados para los que fue una gran influencia”.

El evento se transmitirá en directo a través de RollingLiveStudios.com donde se pueden adquirir ya las entradas.

Han pasado casi seis años desde la muerte de Bowie pero su legado permanece. Desde el pasado octubre, a 75 días de su cumpleaños, comenzaba ‘Bowie 75’, tres meses de celebración que homenajeaban la vida del cantante cuyos epicentros estaban en el 14 de Heddon Street, en Londres, donde se fotografió la portada del álbum ‘The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars’ y el 150 de Wooster Street en Nueva York, cerca del barrio en el que el artista pasó sus últimos años de vida.

En ambas localizaciones se ofrecen protecciones de imagines inéditas del cantante, vestuario o artículos de edición limitada. Esta experiencia estará disponible hasta el finales de enero de 2022.

Get your tickets! Our 2nd Annual A BOWIE CELEBRATION Premium Event from Mike Garson & https://t.co/MZGzaBpiZQ Livestream available to watch for 24 hours worldwide on what would have been David Bowie's 75th birthday Jan 8, 2022 #DavidBowie #BowieForever #Bowie #ABowieCelebration pic.twitter.com/PjtRxISTd8

— Rolling Live Studios (@rollinglivepro) December 8, 2021