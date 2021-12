PUTOCHINOMARICÓN es una «planta de la industria» en el vídeo de ‘DM’

PUTOCHINOMARICÓN ha estrenado los primeros dos adelantos de su nuevo disco ‘JÁJÁ ÉQÚÍSDÉ (DISTOPÍA ABURRIDA)‘, que sale el año que viene a través de Elefant. El single principal es ‘DM’ y el segundo avance es un corte llamado ‘Chique de internet’.

En ‘DM’, Chenta Tsai continúa fascinado por dos cosas, por un lado, el sonido de PC Music y, por el otro, el mundo digital. La productora vasca RRUCCULLA co-produce la que no deja de ser una canción de teen-pop pasada por el filtro de PC Music, es decir, una canción de PC Music, y el compositor madrileño deja en ella otro de sus estribillos inmediatos. «Estés donde estés / inicia sesión / mándame un DM / a mi corazón» es como el ‘E-Mail My Heart’ de Britney pero en otro contexto musical.

‘DM’ habla efectivamente sobre la deshumanización de las relaciones románticas en la era digital. Chenta canta que «tú y yo fuimos unidos / en la red por algoritmos / en la penumbra del ciberespacio» y que «aunque no nos hayamos visto desvirtualizados / mi amor virtual es verdadero», pero se percibe cierta ironía en sus palabras. ¿Puede ser «verdadero» el amor virtual? ¿Puede llegar un mensaje privado realmente al «corazón» de una persona?

El videoclip de ‘DM’ persigue otro argumento. En él, PUTOCHINOMARICÓN realiza un comentario sobre los artistas manufacturados a través de la creación de BAOBAE, una boy band que se ha viralizado de la noche a la mañana, «rompiendo corazones de adolescentes y pubescentes llevadxs por el amor romántico», cual Backstreet Boys (claramente referenciados en el clip) o Take That. «Lo que no saben sus fans es que los cinco chicos no son humanxs, y que en realidad son plantas de la industria – hombres planta construidos en un laboratorio invernadero por Man A’ Ger, unx cientícx avariciosx y egoísta cuyo plan maquiavélico es formar la boyband perfecta para dominar el mundo a través de frecuencias emitidas en sus canciones generadas a través de una máquina Main-x-treme. Man A’ Ger tiene a los cinco chicos captivos, escondiendo sus 5 corazones en una caja de cristal». La «manager» está interpretada por Inti de Drag Race España.

Por su parte, ‘Chique de internet’ se decanta por la vía del makinote, otro interés de la PC Music, como Danny L. Harle sabe muy bien. El tema reflexiona sobre los físicos virtuales. «Retocar y licuar, cosmética virtual, siento la fisicalidad, habito en mi avatar».