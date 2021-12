Halsey canta a lo dulce de un beso y lo repugnante de un adiós en ‘Honey’

Buenas y malas noticias para Halsey que quizá ella misma adivinó cuando se puso a grabar su último disco con Nine Inch Nails. ‘If I Can’t Have Love, I Want Power‘ ha sido un fracaso comercial para sus estándares, pero por otro lado ha sido un gran éxito crítico y el disco está apareciendo entre lo mejor de 2021 para publicaciones tan relevantes como Rolling Stone y el NME. Evidentemente estará en nuestras listas, que se publicarán en días venideros: cuando terminemos de valorar trabajos como los de Arca, ODDLIQUOR o Alicia Keys.

Una de las cosas que podemos echarle en cara a Halsey es que la promoción del álbum no ha sido la mejor en cuanto a vídeos, actuaciones televisivas, etcétera, y al menos la cantante esta semana nos lanza unas migajas: un vídeo para la que era una de las mejores canciones del disco y de las más rockeras, ‘honey’. Es, por tanto, nuestra «Canción del Día».

Halsey explicó en sus redes sociales que ‘honey’ versaba sobre «una chica salvaje» y aquí es explícita por tanto sobre su bisexualidad, si bien una segunda lectura de la canción podría apuntar a que está cantando sobre sí misma. Lo seguro es que el tema juega con una idea sencilla: lo dulce «como la miel» de un beso, en contraposición con lo «amargo» del adiós tras esa muestra de pasión tan fogosa como fugaz. En sintonía con este disco más oscuro, más Trent Reznor, pero también con parte de una carrera en la que ha tratado cuestiones como la depresión, la artista especifica que el sabor que se le ha quedado en boca es el de la «sangre», y la melodía de la canción es inequívocamente más amarga que su nombre.

El vídeo de la canción es una actuación en directo de hace unos meses, si bien muy particular. Halsey se embadurna de miel, como metáfora de lo disfrutable del sexo fugaz y la pegajosa desazón que puede dejar en ocasiones. Nadie sabe muy bien dónde empieza lo sexy y dónde lo repugnante.



